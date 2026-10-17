फ्रांस के शाही गुलाबी हीरे की चोरी के 100 साल बाद फिर लगेगी प्रदर्शनी, दिलचस्प है हीरे के खोने-मिलने की कहानी

लगभग 100 साल पहले चोरी हो जाने के बाद, एक दुर्लभ गुलाबी हीरा पहली बार फ्रांस में लोगों के लिए प्रदर्शित किया जा रहा है. 'ग्रैंड कोंडे' नाम का यह नौ कैरेट का है. यह नाशपाती के आकार का रत्न है. यह हीरा 3 जनवरी तक 'शैटॉ डी चैंटिली' के 'कोंडे संग्रहालय' में फिर से प्रदर्शित किया जाएगा. संग्रहालय के निदेशक मैथ्यू डेलडिक से यह सवाल पूछा गया है कि क्या इस प्रदर्शनी का आयोजन करके वे किसी खतरे को न्योता तो नहीं दे रहे हैं. क्योंकि पिछले 12 महीनों में यूरोप के सांस्कृतिक संस्थानों में कई चोरियां हुई हैं, जिनमें पेरिस के लूव्र संग्रहालय से दिन-दहाड़े गहनों की एक बड़ी चोरी भी शामिल है.

कितनी हो सकती है कीमत

मैथ्यू डेलडिक ने बताया कि हीरे का बीमा कराया गया है. साथ ही इस हीरे की विशेषताओं पर गहन शैक्षणिक अध्ययन किया गया है, ताकि इसे आसानी से पहचाना जा सके. संग्रहालय के अनुसार, इस विश्लेषण के नतीजों के साथ-साथ, इस रत्न के इतिहास और इससे जुड़ी चोरी के बारे में पहले कभी न देखी गई पुरालेख सामग्री (आर्काइव मटेरियल) को भी इस प्रदर्शनी में शामिल किया गया है. प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले गुलाबी हीरे बेहद दुर्लभ होते हैं और अक्सर करोड़ों डॉलर में बिकते हैं. सोथबी के अनुसार, 2017 में एक नीलामी के दौरान ऐसे ही एक हीरे के लिए अब तक की सबसे अधिक कीमत 71.2 मिलियन डॉलर (6,76,15,43,600.00 रुपये) लगाई गई थी.

कब मिला ये हीरा

'ग्रैंड कोंडे' की उत्पत्ति का सटीक इतिहास आज भी एक रहस्य बना हुआ है. शैटो डी चैंटिली के अनुसार, इसका पहली बार उल्लेख 1740 में लुई हेनरी डी बॉर्बन (कोंडे के राजकुमार) की मौत के बाद तैयार की गई उनकी संपत्ति की सूची में मिलता है. बाद में यह फ्रांस के राजा लुई फिलिप प्रथम की पत्नी, रानी मैरी-एमिली (बॉर्बन-सिसिली की) के संग्रह का हिस्सा बना. इसके बाद यह उनके बेटे, प्रिंस हेनरी डी ऑरलियन्स (ड्यूक ऑफ ऑमेल) के पास आ गया. उन्होंने इसे 'इंस्टीट्यूट डी फ्रांस' को सौंप दिया. यह संस्थान अब पेरिस से 50 किमी (31 मील) उत्तर में स्थित 'शैटो डी चैंटिली' का मालिक है. इसके साथ ही, यहां हजारों कलाकृतियां और पांडुलिपियाँ भी हैं, जो 'म्यूसी कोंडे' संग्रह का हिस्सा हैं.

चोरी कैसे हुआ था

11 और 12 अक्टूबर 1926 की दरमियानी रात को शैटॉ डी चैंटिली के 'म्यूसी कोंडे'से ये हीरा चुरा लिया गया. शुरुआत में पुलिस को लगा कि यह किसी बहुत बड़े शातिर गिरोह या महल के ही किसी अंदरूनी सूत्र का काम है. मगर, असल में यह कांड लियोन कौफर और एमिल सोटर नाम के दो नौसिखिया फ्रांसीसी विमान चालकों ने किया था, जिनकी उम्र महज 20-22 साल के आसपास थी. उनके पास चोरी करने के लिए केवल कुछ सीढ़ियां थीं, जिनकी मदद से वे महल की खिड़की से अंदर घुसे. उन्होंने ग्रैंड कोंडे हीरे के साथ-साथ वहां रखे लगभग 75 कीमती आभूषणों और प्राचीन कलाकृतियों पर हाथ साफ कर दिया. उस समय इस चोरी हुए खजाने की कीमत लगभग $30 लाख (28,48,96,500.00 रुपये) आंकी गई थी.

हीरा बन गया मुसीबत

ग्रैंड कोंडे" गुलाबी हीरा इतिहास में इतना प्रसिद्ध और विशिष्ट था कि पूरे यूरोप की पुलिस उसकी तलाश में अलर्ट पर थी. हीरे का अनोखा गुलाबी रंग और उसकी ऐतिहासिक बनावट इतनी जानी-मानी थी कि कोई भी जौहरी या ब्लैक मार्केट डीलर उसे छूने तक को तैयार नहीं था, क्योंकि उसे खरीदते ही चोरी पकड़े जाने का सीधा खतरा था. चोरों ने बाकी छोटे-मोटे जेवरात से केवल 30,000 फ्रैंक ही कमाए, लेकिन इस बेशकीमती मुख्य हीरे को वे कहीं बेच ही नहीं पाए. चोरी के करीब दो महीने बाद, दिसंबर 1926 में पेरिस के एक होटल में यह हीरा बेहद अजीबोगरीब ढंग से मिला.

ऐसे पकड़े गए चोर

पेरिस के एक होटल में सुजैन शिल्ट्ज़ नाम की एक कमरे की सफाई करने वाली कर्मचारी उन दोनों चोरों के खाली किए गए कमरे की सफाई कर रही थी. कमरे में उसे एक सेब पड़ा हुआ मिला. सुजैन भूखी थी, उसने उस सेब को खाने के लिए जैसे ही एक बड़ा बाइट लिया, उसके दांत किसी बहुत ही सख्त चीज से टकराए. जब उसने सेब को ध्यान से देखा, तो उसके अंदर सावधानी से छिपाया हुआ वह गुलाबी हीरा दिखा. चोरों ने पुलिस के डर से और पकड़े जाने से बचने के लिए अस्थायी रूप से उस हीरे को सेब के बीच में छेद करके छिपा दिया था और उसे होटल के कमरे में ही भूल गए या छोड़ गए थे. सेब के अंदर हीरा मिलने की खबर तुरंत पुलिस को दी गई. इस सुराग की मदद से फ्रांसीसी पुलिस को चोरों का नाम-पता सब मिल गया. पुलिस ने तुरंत जाल बिछाया और दोनों नौसिखिया चोरों को गिरफ्तार कर लिया.

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