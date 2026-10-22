पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में चार पुलिसकर्मी मारे गए, सर्च ऑपरेशन के दौरान हुआ हमला

- पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के करक जिले में काउंटर-टेररिज्म ऑपरेशन के दौरान चार पुलिसकर्मी मारे गए हैं
- ऑपरेशन में बम डिस्पोजल यूनिट, ड्रोन टीम, रेस्क्यू 15 कर्मी और रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स के जवान भी शामिल थे
- खैबर पख्तूनख्वा में आपातकाल लागू है और इमरान खान की पार्टी की सरकार को बर्खास्त किया गया है
पेशावर पुलिस ने बताया कि गुरुवार को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुए एक हमले में काउंटर-टेररिज्म डिपार्टमेंट (CTD) के एक DSP समेत चार पुलिसकर्मी मारे गए. यह हमला करक जिले में हुआ. पुलिस के अनुसार, आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर चिरपारा में एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था. इसी दौरान हुई गोलीबारी में चार पुलिसकर्मी मारे गए.
मरने वालों की पहचान डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) इमरानउद्दीन, लटंबर पुलिस स्टेशन के SHO अफजल अवान, CTD कर्मी काजिम और बम निरोधक दस्ते के अधिकारी अमजद के रूप में हुई है.
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बयान के अनुसार, इस ऑपरेशन का नेतृत्व बांदा दाऊद शाह और काउंटर-टेररिज्म डिपार्टमेंट (CTD) के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) ने किया. इसमें बम डिस्पोजल यूनिट (BDU) के जवान, एक ड्रोन टीम, रेस्क्यू 15 के कर्मी और रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स के जवान भी शामिल थे.
पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी कमांडर, कैसर इकबाल के ठिकाने पर छापा मारा, जहां दोनों तरफ से गोलीबारी हुई. इस मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए. बयान में कहा गया है कि ऑपरेशन अभी भी जारी है.
आपको बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा में सरकार ने आपातकाल लागू कर इमरान खान की पार्टी की सरकार को बर्खास्त कर दिया है. इस इलाके में पठानों को पाकिस्तानी फौज तालिबान समर्थक मानकर हमले कर रही है.
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