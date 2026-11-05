5 साल बाद आ रहा उस सीरीज का सीजन 2, जिसके पहले सीजन को यूट्यूब पर मिले थे 500 मिलियन व्यूज, लीड एक्टर ने निभाए थे 9 किरदार

नेटफ्लिक्स में नवंबर का महीना बेहद खास होने वाला है क्योंकि इसमें एक ऐसी सीरीज का दूसरा सीजन आने वाला है, जिसने 5 साल पहले यूट्यूब पर 500 मिलियन व्यूज हासिल किए थे. जबकि एक लीड एक्टर ने 9 से ज्यादा किरदार शो में निभाए थे. इस शो को आजतक दर्शकों का प्यार मिल रहा है. लेकिन अब इस सीरीज का दूसरा सीजन आने वाला है, जिसका ऐलान नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर हो गया है. हम जिस सीरीज की बात कर रहे हैं वह एक्टर और रचनाकार भुवन बाम के लोकप्रिय शो 'ढिंढोरा' के दूसरे सीजन की बात कर रहे हैं, जो 5 साल बाद वापसी करने जा रहा है. इसका प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर 20 नवंबर को होगा.

लीड एक्टर ने निभाए थे 9 किरदार

रोहित राज और भुवन बाम द्वारा निर्मित इस नए सीज़न में दर्शकों को एक बार फिर टाइटू मामा और अन्य मजेदार कलाकारों का मनोरंजन देखने को मिलेगा. इस बार की कहानी टीटू मामा के अपने मुस्लिम साथियों के साथ मार्ट घूमेगी, जिसमें कई नई हास्य पूर्ण घटनाएं सामने आएंगी. 'ढिंढोरा' के पहले सीज़न में भारत में क्रिएटर-आधारित कहानी को एक बड़ी पहचान मिली थी. भुवन बाम ने इसमें अकेले 9 किरदार निभाए थे और एक अनोखी दुनिया की तैयारी की थी.

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भुवन बाम ने कही ये बात

दूसरे सीज़न को लेकर भुवन बाम ने कहा, "ढिंढोरा हमेशा से एक मज़ेदार और आम लोगों से जुड़ी दुनिया रही है. सीजन 2 वही दिल और रोमांस को और बड़े लेवल पर लेकर आएगा. नेटफ्लिक्स के माध्यम से अब हम इन कलाकारों को और बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाएंगे, जबकि शो की वही खास पहचान बनी रहेगी. मैं पुराने और नए दोनों दर्शकों के लिए बेहद उत्सुक हूं"

ढिंढोरा 2 कर रहा है 5 साल बाद वापसी

कास्ट इंडिया की सीरीज की प्रमुख तान्या बामी ने कहा कि टीटू मामा जी, जानकी, समीर और बैंचो जैसे कलाकारों की वापसी दर्शकों के लिए खास होगी. उन्होंने कहा, "भुवन बाम अपने दर्शकों के लिए अच्छे तरह के गुण रखते हैं और उनकी कहानी की शैली बेहद कमजोर है. इस सीरीज में नौ अलग-अलग कलाकार अपनी बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित करते हैं." करीब पांच साल बाद वापसी होगी 'ढिंढोरा 2' में कुल आठ एपिसोड होंगे और यह 20 नवंबर से केवल बढ़त पर प्रसारित होगा.

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