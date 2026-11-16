शीतकाल के लिए बंद हुए द्वितीय केदार मध्यमहेश्वर धाम के कपाट, ऊखीमठ रवाना हुई भगवान की डोली

पंचकेदारों में द्वितीय केदार के रूप में पूजित भगवान श्री मध्यमहेश्वर धाम के कपाट सोमवार 16 नवंबर को प्रातः आठ बजे विधि-विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए.. कपाट बंद होने के अवसर पर धाम में श्रद्धालुओं, स्थानीय हक-हकूकधारियों एवं मंदिर से जुड़े लोगों की मौजूदगी में धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए. भगवान मध्यमहेश्वर के जयकारों और भक्तिमय वातावरण के बीच कपाट बंद होने के साथ ही इस वर्ष की मध्यमहेश्वर धाम यात्रा का विधिवत समापन हो गया.

कपाट बंद होने के बाद भगवान मध्यमहेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली शीतकालीन प्रवास के लिए अपने शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर, ऊखीमठ के लिए रवाना हो गई. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 16 नवंबर को भगवान की उत्सव डोली मध्यमहेश्वर धाम से प्रस्थान कर गौण्डार गांव पहुंची, जहां रात्रि विश्राम करने के बाद डोली 17 नवंबर को गौण्डार से रवाना होकर राकेश्वरी मंदिर रांसी पहुंचेगी. यहां रात्रि विश्राम के बाद 18 नवंबर को डोली रांसी से प्रस्थान कर गिरिया गांव पहुंचेगी, जहां रात्रि विश्राम किया जाएगा.

इसके बाद 19 नवंबर को भगवान मध्यमहेश्वर की उत्सव डोली गिरिया गांव से प्रस्थान कर शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर, ऊखीमठ पहुंचेगी. यहां परंपरागत धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ भगवान की उत्सव डोली का भव्य स्वागत किया जाएगा तथा विशेष पूजा-अर्चना संपन्न होगी। डोली के आगमन के साथ ही शीतकाल के लिए भगवान मध्यमहेश्वर की पूजा-अर्चना ओंकारेश्वर मंदिर में शुरू हो जाएगी.

शीतकाल के दौरान श्रद्धालु ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान मध्यमहेश्वर के दर्शन एवं पूजा-अर्चना कर सकेंगे. इससे भक्तों को कठिन हिमालयी क्षेत्र में स्थित धाम तक पहुंचने के बजाय शीतकालीन गद्दीस्थल पर ही आराध्य के दर्शन का अवसर मिलेगा.

हिमालय की सुरम्य पर्वत शृंखलाओं के बीच स्थित मध्यमहेश्वर धाम धार्मिक आस्था, पौराणिक मान्यताओं और आध्यात्मिक परंपराओं का प्रमुख केंद्र है. प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु कठिन पैदल यात्रा कर यहां भगवान के दर्शन के लिए पहुंचते हैं.