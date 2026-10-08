नोएडा सेक्टर 81 के पास गंदे नाले में कूदा शख्स, रात में पत्नी से हुआ था झगड़ा, रेक्स्यू ऑपरेशन जारी

नोएडा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. एक शख्स नोएडा मेट्रो सेक्टर 81 के पास नाले में कूद गया. वजह हैरान कर देगी. दरअसल रात को शराब को लेकर पत्नी से उसका झगड़ा हुआ था, जिसके बाद वह गंदे नाले में कूद गया. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. मामले की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दी गई. जिसके बाद पुलिस और दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया.

नाले में शख्स की तलाश, अब तक कुछ पता नहीं

इस घटना को 8 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद भी अब तक युवक का कुछ भी पता नहीं चल सका है. एनडीआरएफ (NDRF) और एसडीआरएफ (SDRF) की टीमें उसकी तलाश कर रही हैं. ​पुलिस ने बताया कि बुधवार को डायल-112 के माध्यम से थाना सेक्टर-39 पुलिस को घटना की सूचना मिली थी.

नाले में कूदने वाले युवक का नाम रवि है. उसकी उम्र 29 साल है. रवि मूल रूप से एटा जिले के थाना जलेसर अंतर्गत ग्राम जैनपुरा का रहने वाला है. वह फिलहाल गौतमबुद्ध नगर के हरौला (थाना फेस-1) इलाके में रह रहा था.

रवि की पत्नी ने पुलिस को बताया कि उसका पति के साथ शराब पीने की बात को लेकर झगड़ा हो गया था. इससे वह बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने सेक्टर-81 मेट्रो स्टेशन के पास गंदे नाले में छलांग लगा दी.

​रातभर चला रेस्क्यू ऑपरेशन, सुरक्षित निकालने की कोशिश

बता दें कि घटना की जानकारी मिलते ही ना सेक्टर-39 पुलिस और फायर सर्विस यूनिट ने मौके पर पहुंचकर तुरंत मोर्चा संभाला. दमकल विभाग के कर्मचारी नाले में उतरकर रवि की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है. रेस्क्यू अभियान को और तेज करने के लिए SDRF और NDRF की यूनिट्स भी बुलाई गई हैं. पुलिस और बचाव टीमें लगातार युवक को सुरक्षित निकालने के प्रयास में जुटी हुई हैं.

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