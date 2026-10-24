बागपत MLC चुनाव में BJP जिलाध्यक्ष और CO में टकराव, कार्रवाई की मांग पर धरने पर बैठे विधायक योगेश धामा

उत्तर प्रदेश के बागपत में स्नातक एमएलसी चुनाव के मतदान के दौरान बीजेपी नेताओं और पुलिस के बीच विवाद का मामला सामने आया. बीजेपी जिलाध्यक्ष नीरज शर्मा ने खेकड़ा के सीओ रोहन चौरसिया पर बदसलूकी का आरोप लगाया. मामला बढ़ने पर बीजेपी विधायक योगेश धामा, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता खेकड़ा ब्लॉक पहुंच गए और सीओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए.

क्या है पूरा मामला?

बताया जा रहा है कि मतदान के दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष नीरज शर्मा निरीक्षण के लिए पहुंचे थे. आरोप है कि खेकड़ा सीओ रोहन चौरसिया उन्हें पहचान नहीं पाए, जिसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हो गई. इसी को लेकर विवाद बढ़ गया और बीजेपी कार्यकर्ताओं में नाराजगी फैल गई.