मृ्त्यु के बाद आधार कार्ड के डाटा का क्या होता है, जानें संसद में क्या जवाब मिला

आधार कार्ड डाटा पर संसद में पूछा गया सवाल

देश में आधार कार्ड (Aadhar Card) लगभग सभी कामों में इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में सभी के लिए लगभग यह तय है कि उनके पास आधार कार्ड (Aadhar Card is must) होना जरूरी है. ऐसे में देश में फरवरी के पहले सप्ताह तक करीब 136 करोड़ लोगों के आधार कार्ड (Total number of Aadhar card in india) बनाए जा चुके हैं. लेकिन सवाल यह है कि जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उन लोगों के आधार कार्ड का क्या हुआ. सरकार या यूएडीएआई ऐसे लोगों के आधार कार्ड का क्या करती है. या कहें जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है उन लोगों के आधार कार्ड से जुड़े डाटा का क्या किया जाता है. सरकार से इस संबंध में संसद में सवाल किया गया. ऐसे में सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर में जवाब दिया. इस संबंध में सांसद अदूर प्रकाश ने संसद में सवाल किया था.