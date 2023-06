आजकल मार्केट में कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है. यानी कंप्यूटर से आप जवाब मांग रहे हैं. यह तमाम जानकारियों को समझकर अपनी बुद्धि का प्रयोग कर एक कृत्रिम बुद्धि वाला कंप्यूटर आपको सलाह दे रहा है. आजकल एआई टूल में चैटजीपीटी और गूगल का बार्ड काफी चर्चा में है.

हमने चैटजीपीटी से भी सवाल किया. जो जवाब मिला वो पेश किया. अब हमने सवाल गूगल के बार्ड से किया. चैटजीपीटी ने हिंदी में उत्तर देने में कोई झिझक नहीं दिखाई. हमारे सवाल के जवाब में बड़ी आसानी से हिंदी में चैटजीपीटी ने जवाब दे दिया. लेकिन गूगल बार्ड यहां पर फेल हुआ. गूगल बार्ड ने कहा कि वह अभी हिंदी में नहीं दे सकता है. गूगल बार्ड के बाद अभी ज्यादा भाषाएं नहीं हैं. देखा जाए तो गूगल बार्ड के उत्तर से चैटजीपीटी का उत्तर ज्यादा ठीक लगा.

हमने गूगल बार्ड से सवाल पूछा, ''Want to invest in indian stock market . Suggest 5 stocks for short term investment''

इसके जवाब में गूगल बार्ड ने अंग्रेजी में जवाब दिया. '' Sure, here are 5 stocks that you can consider for short-term investment in the Indian stock market:'' यानी, पक्का, भारतीय स्टॉक बाजार में शॉर्ट टर्म निवेश के लिए आप इन पांच स्टॉक्स को चुन सकते हैं.

''Axis Bank (NSE: AXISBANK) is a leading private sector bank in India. It has a strong financial performance and is well-positioned to benefit from the growth of the Indian economy.'' हिंदी में .. एक्सिस बैंक - (एनएसई : एक्सिस बैंक) भारत के लीडिंग प्राइवेट सेक्टर का बैंक है. इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी मजबूत है और इसकी पोजिशन ऐसी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास के साथ इसको भी फायदा होगा.

''ITC (NSE: ITC) is a diversified conglomerate with interests in cigarettes, hotels, FMCG, and other sectors. It is a well-known brand in India and has a strong track record of profitability. '' हिंदी में... आईटीसी (NSE: ITC) एक बहुविस्तारित कंपनी है जिसका काम सिगरेट, होटल्स, एफएमसीजी और अन्य सेक्टरों में है. यह भारत का काफी जाना-माना नाम है और मजबूत मुनाफेवाला ट्रैक रिकॉर्ड है.

Infosys (NSE: INFY) is a leading IT company in India. It has a strong global presence and is well-positioned to benefit from the growth of the IT sector. हिंदी में... इंफोसिस भारत की लीडिंग आईटी कंपनी है. इसकी स्थिति बेहतर है दुनिया में कंपनी की मौजूदगी है और दुनिया में आईटी सेक्टर में ग्रोथ के साथ इसका फायदा होगा.

Tata Consultancy Services (NSE: TCS) is another leading IT company in India. It is the largest IT company in India by market capitalization. हिंदी में... टाटा कंसलटेंसी सर्विसेस यानी टीसीएस, भारत की दूसरी लीडिंग आईटी कंपनी है. भारत में मार्केट कैप के हिसाब से यह सबसे बड़ी कंपनी है.

HDFC Bank (NSE: HDFCBANK) is a leading private sector bank in India. It is the largest bank in India by market capitalization. हिंदी में... एचडीएफसी बैंक भारत में लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है. मार्केट कैप के हिसाब से यह भारत का सबसे बड़ा बैंक है.

These are just a few of the many stocks that you can consider for short-term investment in the Indian stock market. It is important to do your own research before investing in any stock. Please note that I am not a financial advisor and this is not financial advice. Investing in stocks involves risk and you could lose money. हिंदी में... इसके साथ ही बार्ड ने यह भी कहा कि किसी भी स्टॉक में निवेश से पहले अपना रिसर्च जरूर कर लें. दूसरी अहम बात गूगल बार्ड ने जो कही वह यह है कि उसने साफ कहा कि वह कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है और यह कोई वित्तीय सलाह भी नहीं है. स्टॉक्स में निवेश में जोखिम होता है और आप पैसों का नुकसान भी उठा सकते हैं.



अब आते हैं गूगल बार्ड ने आखिर लॉन्ग टर्म निवेश के लिए किन स्टॉक्स की सलाह दी है.

हमारा प्रश्न था, Want to invest in indian stock market . Suggest 5 stocks for long term investment.

गूगल बार्ड का जवाब,

Sure, here are 5 stocks that you can consider for long-term investment in the Indian stock market: यकीनन, यहां पर पांच स्टॉक्स जिन्हें आप लॉन्ग टर्म निवेस के दृष्टिकोण से देख सकते हैं.

Reliance Industries (NSE: RIL) is a multinational conglomerate with interests in oil and gas, retail, and telecommunications. It is the largest company in India by market capitalization. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. यानी आरआईएल एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका कारोबार तेल, गै, रिटेल और टेलिकम्यूनिकेशंस में है. मार्केट कैप के हिसाब से यह भारत की सबसे बड़ी कंपनी है.

Tata Consultancy Services (NSE: TCS) is a leading IT company in India. It is the largest IT company in India by market capitalization and has a strong global presence.

टीसीएस यानी टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज भारत की लीडिंग आईटी कंपनी है. मार्केट कैप के हिसाब से यह भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है और वैश्विक स्तर पर भी मजबूती से मौजूद है.



Infosys (NSE: INFY) is another leading IT company in India. It has a strong track record of profitability and is well-positioned to benefit from the growth of the IT sector.

इंफोसिस भारत की दूसरी लीडिंग आईटी कंपनी है. इसका प्रोफिटिबिलिटी का स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड है और इसकी पोजिशनिंग ऐसी है कि आईटी सेक्टर के ग्रोथ के साथ इसका भी फायदा होगा.

HDFC Bank (NSE: HDFCBANK) is the largest bank in India by market capitalization. It has a strong financial performance and is well-positioned to benefit from the growth of the Indian economy. एचडीएफसी बैंक मार्केट कैप के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बैंक है. इसका फाइनेंशियल पर्फॉरमेंस काफी मजबूत है और इसकी स्थिति ऐसी है कि भारत के विकास के साथ इसे भी फायदा होगा.

Bajaj Finance (NSE: BAJAJFINS) is a leading non-banking financial company in India. It has a strong financial performance and is well-positioned to benefit from the growth of the Indian financial sector. बजाज फाइनेंस भारत की लीडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है. इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मजबूत है और भारत के वित्तीय क्षेत्र के विकास के साथ इसका फायदा होना तय है.



इसके साथ ही गूगल बार्ड फिर कहा कि यह कुछ स्टॉक है जिन्हें लॉन्ग टर्म निवेश के लिए चुना जा सकता है. लेकिन साथ ही गूगल बार्ड ने चेतावनी भी दी कि स्टॉक में निवेश से पहले अपना रिसर्च जरूर कर लें.

गूगल ने यह भी सलाह दी... स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म निवेश के लिए कुछ बातों का ध्यान रखा करे... कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और कंपीटीटिव फायदा क्या है. कंपनी के मैनेजमेंट कैसा है और ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है. कंपनी का फाइनेंशियल पर्फॉरमेंस कैसा है और वैल्युएशन कैसी है. कंपनी के विकास की कितनी उम्मीद है.

