दिवाली-छठ पर घर जाने के लिए मिला है RAC टिकट? ट्रेन पकड़ने से पहले जान लें यह 5 बड़े नियम

दिवाली-छठ पर यात्रियों की भारी भीड़ की वजह से रेगुलर ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिलना बेहद मुश्किल होता है. ऐसे में जिन लोगों को RAC टिकट मिलता है, वह त्योहार के समय सफर करने के लिए मजबूर होते हैं. अगर आपके पास भी RAC टिकट है और आप यात्रा करने की तैयारी कर रहे हैं, तो स्टेशन पहुंचने से पहले इसके नियम और अधिकार जानना जरूरी है. काफी लोगों को RAC टिकट से जुड़े अधिकार नहीं पता होते हैं और उन्हें यात्रा में परेशानी उठानी पड़ती है.

सीट शेयरिंग और सफर का अधिकार

RAC टिकट का मतलब है कि आपको यात्रा का पूरा अधिकार है. हालांकि, इसमें दो RAC यात्रियों को एक लोअर बर्थ (Side Lower) आपस में शेयर करनी होती है. RAC टिकट अपने आप कैंसिल नहीं होता है. इस टिकट पर आप आसानी से ट्रेन में चढ़कर सफर कर सकते हैं.

टीटीई करते हैं सीट अपग्रेडेशन

अगर आपके पास RAC टिकट है तो इस टिकट का अपग्रेडेशन टीटीई सफर के दौरान ही करते हैं. अगर किसी कंफर्म टिकट यात्री की ट्रेन छूट जाती है या आखिरी समय में यात्रा को कैंसिल करता है, तो टीटीई प्राथमिकता के आधार पर RAC टिकट यात्रियों को वह सीट आवंटित करता है. अगर आपके RAC टिकट का नंबर 1 है तो आपको सबसे पहले सीट मिलती है.

बेडरोल की सुविधा

काफी सारे यात्री सोचते हैं कि उनके पास RAC टिकट है तो उन्हें कंफर्म टिकट की तरह बेडरोल नहीं दिया जाएगा, और वह इसकी मांग भी नहीं करते हैं. लेकिन आपका RAC टिकट है तो रेलवे की ओर से पूरा बेडरोल किट दिया जाएगा. आप चादर, तकिया, कंबल और तौलिये की मांग कर सकते हैं. एक सीट पर दो RAC यात्री है तो दोनों को बेडरोल किट दिया जाएगा.

कैंसिलेशन और रिफंड के नियम

अगर चार्ट बनने तक आपका RAC टिकट कन्फर्म नहीं होता और आप यात्रा नहीं करना चाहते, तो ट्रेन छूटने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले तक टिकट कैंसिल कराया जा सकता है. RAC टिकट कैंसिल कराने पर रेलवे प्रति यात्री न्यूनतम 60 रुपये और GST काटकर बाकी पैसे वापस लौटा देता है. अगर चार्ट बनने के बाद आप यात्रा नहीं करते हैं, तो आपको रिफंड के लिए ऑनलाइन TDR फाइल करना होगा.

ऑटो-अपग्रेडेशन का विकल्प

टिकट बुकिंग के समय अगर आपने Auto Upgradation का ऑप्शन चुना है, तो चार्ट बनते समय अगर ऊपरी श्रेणी 3AC से 2AC) में सीटें खाली हैं, तो आपका RAC टिकट बिना किसी चार्ज के सीधे अगली श्रेणी में कंफर्म किया जा सकता है.

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