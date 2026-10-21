ट्रेन यात्रा के दौरान Blinkit करेगी सामान की डिलिवरी, दवा से लेकर चार्जर और बच्चों के चीजें कर सकते हैं बुक

ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. ट्रेन यात्रा के दौरान कई बार कुछ जरूरी सामान हम भूल जाते हैं, या फिर अचानक तबीयत खराब होने पर दवाइयों की जरूरत पड़ती है. ज्यादातर यात्री मोबाइल चार्जर लेना भूल जाते हैं. लेकिन अब ऐसे जरूरी सामान को ट्रेन में मंगवा सकते हैं. अब तक ट्रेन में केवल ऑनलाइन फूड डिलीवरी के जरिए खाना ही मंगाया जा सकता था, लेकिन अब इस सुविधा का दायरा और बड़ा कर दिया गया है. अब यात्री सफर के दौरान क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म Blinkit के जरिए अपनी जरूरत का सामान चलती ट्रेन में ही मंगवा सकेंगे.

रेलवे और ब्लिंकिट के बीच समझौता

रेलवे यात्रियों की सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए लगातार नए कदम उठा रहा है. इसी कड़ी में सदर्न रेलवे के सलेम डिवीजन ने क्विक कॉमर्स कंपनी ब्लिंकिट के साथ एक समझौता किया है. हालांकि, इस सेवा को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है. लेकिन इसकी सफलता के आधार पर इसे देश के अन्य बड़े रेलवे स्टेशनों पर भी लागू किया जा सकता है.

यात्री किन जरूरी सामानों का ऑर्डर कर सकते हैं?

दवाइयां और मेडिकल से जुड़े सामान

पर्सनल केयर और हाइजीन प्रोडक्ट्स

मोबाइल चार्जर और अन्य टेक एक्सेसरीज

खाने-पीने का सामान और स्नैक्स

बच्चों से जुड़े जरूरी सामान

हालांकि, यह ध्यान रहे कि मिलने वाला सामान संबंधित स्टेशन पर ब्लिंकिट की उपलब्धता और स्टॉक पर निर्भर करेगा.

यात्रा के दौरान कैसे करें ऑर्डर?

आप सफर के दौरान ब्लिंकिट से सामान मंगाना चाहते हैं, तो आप इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं.

सबसे पहले अपने फोन में Blinkit ऐप ओपन करें.

इसके बाद ऐप में उस रेलवे स्टेशन की लोकेशन या पिन-कोड दर्ज करें, जहां ट्रेन रुकने वाली है और जहां से आपको सामान लेना है.

अपनी जरूरत का सामान कार्ट में जोड़ें.

ऑर्डर करते समय ट्रेन का नाम, नंबर और कोच, बर्थ की जानकारी दर्ज करें.

जैसे ही आपकी ट्रेन निर्धारित स्टेशन पर पहुंचेगी, आप डिलीवरी पॉइंट पर जाकर अपना सामान ले सकते हैं. यात्रियों को सलाह दी जाती है कि ऑर्डर करने से पहले संबंधित स्टेशन पर सर्विस की उपलब्धता और ट्रेन के स्टॉपेज के समय की जांच जरूर कर लें, जिससे डिलीवरी समय पर मिल सके.

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