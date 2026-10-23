पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त जारी होने की आ गई डेट, दिवाली से पहले 30 अक्तूबर को सीधे अकाउंट में आएंगे 2000 रुपये

- पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त की डेट जारी की गई.
- 30 अक्टूबर को किसानों के खाते में भेजे जाएंगे 2000 रुपये.
- दिवाली से पहले किसानों को सरकार ने तोहफा दिया है.
PM Kisan 24th Instalment 30 October: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए अच्छी खबर है. उनका इंतजार अब खत्म हो जाएगा. क्योंकि सरकार की ओर से पीएम किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त जारी करने की तारीख जारी कर दी गई है. सरकार ने कहा है कि 30 अक्टूबर को पीएम किसान निधि की 24वीं किस्त जारी की जाएगी. इससे पहले दुर्गा पूजा में ही किस्त जारी करने की उम्मीद की जा रही थी. लेकिन अब दिवाली से पहले किसानों को पीएम किसान की 24वीं किस्त दी जा रही है.
Direct Support, Stronger Farmers! Mark your calendar! The 24th instalment of PM-KISAN is set to be released on 30th October 2026, empowering our Annadatas with continued financial support. #PMKISAN #PMKISAN24thInstalment #pmkisan #agrigoi https://t.co/rMOXj7R9NP— PM Kisan Samman Nidhi (@pmkisanofficial) October 23, 2026
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किसानों को दिवाली से पहले 2000 रुपये की किस्त
पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पात्र किसानों को एक साल में 6000 रुपये दिए जाते हैं. इसके तहत हर 4 महीने में 2000 रुपये की किस्त जारी की जाती है. जून महीने में किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की गई थी. अब 30 अक्टूबर को 24वीं किस्त जारी की जाएगी.
सीधे खाते में आएंगे 2000 रुपये
सरकार किसानों को 2000 रुपये की किस्त DBT के जरिए सीधे अकाउंट में भेजती है. इस योजना का लाभ लेने के लिए eKYC अनिवार्य कर दिया गया है. ऐसे में जिन किसानों ने अभी तक अपनी बायोमेट्रिक या ओटीपी आधारित eKYC पूरी नहीं कराई है, उनकी किस्त रोकी जा सकती है. इसके अलावा, योजना के लाभ लेने के लिए बैंक खाता और आधार लिंक होने के साथ ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का एक्टिव होना भी जरूरी है.
इसके अलावा भू सत्यापन यानी खतौनी का भू सत्यापन पोर्टल पर अपलोड करने भी जरूरी है. ऐसा नहीं होने पर योजना की राशि अटक सकती है.
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