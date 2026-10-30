प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गुजरात के बनासकांठा से किसानों के लिए पीएम-किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त जारी करेंगे. प्रधानमंत्री के एक क्लिक से, देश भर के 9.34 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 18,680 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पहुंच जाएगी. इस पहल से उत्तर प्रदेश के 2.24 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 4,482.19 करोड़ रुपये सीधे उनके बैंक खातों में भेजे जाएंगे. पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के तहत 23वीं किस्त तक उत्तर प्रदेश के किसानों के खातों में कुल 103461.76 करोड़ रुपये पहले ही भेजे जा चुके हैं. पीएम किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त से उत्तर प्रदेश के 2.24 करोड़ से अधिक किसानों को फायदा होगा. उनके खातों में कुल 4,482 करोड़ रुपये जमा किए जाएंगे

यूपी में अब तक एक लाख करोड़ से अधिक धनराशि ट्रांसफर

वित्तीय वर्ष राशि

2018-19 ₹2,238.92 करोड़

2019-20 ₹11,006.87 करोड़

2020-21 ₹14,432.14 करोड़

2021-22 ₹15,775.52 करोड़

2022-23 ₹12,454.32 करोड़

2023-24 ₹13,808.48 करोड़

2024-25 ₹15,594.74 करोड़

2025-26 ₹13,727.85 करोड़

2026-27 (अप्रैल-जुलाई) ₹4,422.92 करोड़

2026-27 (अगस्त-नवंबर) ₹4,482.19 करोड़

कुल ₹1,07,943.95 करोड़

