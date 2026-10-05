श्रीगंगानगर, दिल्ली और मेरठ कैंट के बीच चलने वाली दो ट्रेनें हुई रद्द, यहां देखें लिस्ट

उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से दी गई आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, परिचालन संबंधी कारणों से दो रेल सेवाओं के संचालन में बदलाव किया गया है. ऐसे में अगर आप अगले दो दिनों में हिसार, श्रीगंगानगर, दिल्ली या मेरठ कैंट के बीच रेल यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो रेलवे की ओर से जारी इस नए अपडेट को ध्यान से पढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी है. दरअसल, दोनों ही ट्रेनें अपने निर्धारित मार्ग के एक हिस्से यानी हिसार से श्रीगंगानगर के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेंगी.

जानिए कौन-सी ट्रेनें हुई हैं आंशिक रूप से रद्द

ट्रेन का नाम: मेरठ कैंट - श्रीगंगानगर रेल सेवा

मेरठ कैंट - श्रीगंगानगर रेल सेवा तारीख: 5 अक्टूबर 2026

5 अक्टूबर 2026 बदलाव: मेरठ कैंट से रवाना हुई यह ट्रेन सिर्फ हिसार तक ही संचालित की जाएगी.

मेरठ कैंट से रवाना हुई यह ट्रेन सिर्फ हिसार तक ही संचालित की जाएगी. प्रभावित रूट: हिसार से श्रीगंगानगर के मध्य यह ट्रेन आंशिक रूप से रद्द रहेगी.

ट्रेन का नाम: श्रीगंगानगर - दिल्ली रेल सेवा

तारीख: 6 अक्टूबर 2026

6 अक्टूबर 2026 बदलाव: यह ट्रेन अपने निर्धारित स्टेशन श्रीगंगानगर के स्थान पर हिसार से संचालित होगी.

यह ट्रेन अपने निर्धारित स्टेशन श्रीगंगानगर के स्थान पर हिसार से संचालित होगी. प्रभावित रूट: श्रीगंगानगर से हिसार के मध्य यह ट्रेन आंशिक रूप से रद्द रहेगी.

यात्रियों के लिए जरूरी सलाह

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपनी यात्रा शुरू करने से पहले राष्ट्रीय ट्रेन पूछताछ प्रणाली NTES ऐप या हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क करके ट्रेनों की ताजा स्थिति जरूर जांच लें.

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