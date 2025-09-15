विज्ञापन

पवन सिंह की इस आदत से परेशान हुईं युजवेंद्र चहल की एक्स वाइफ धनश्री वर्मा, कहा- दूर रहना चाहती हूं

भोजपुरी स्टार पवन सिंह की हरकतों से धनश्री वर्मा नाखुश, कहा दूरी बनाना चाहती हूं. शो राइज एंड फॉल में बढ़ा विवाद.

नई दिल्ली:

OTT प्लेटफॉर्म पर चल रहा रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' इन दिनों लगातार सुर्खियों में है. शो को अशनीर ग्रोवर होस्ट कर रहे हैं और इसमें टीवी, भोजपुरी, बॉलीवुड और सोशल मीडिया से जुड़े कई जाने-माने चेहरे नजर आ रहे हैं. इसी शो में भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह भी हैं जो अपने बिहेवियर को लेकर काफी चर्चाओं में रहते हैं. हाल ही में धन श्री वर्मा ने पवन सिंह से अपनी नाराजगी भी जाहिर की है. बता दें कि धनश्री वर्मा क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की एक्स वाइफ हैं. धन श्री वर्मा खुलकर पवन सिंह के बर्ताव से नाराजगी जता रही हैं.  उन्होंने साफ कहा कि वो पवन से दूरी बनाए रखना चाहती हैं क्योंकि उन्हें उनका व्यवहार पसंद नहीं है.

धनश्री ने किया पवन सिंह से किनारा
शो के एक एपिसोड में पवन सिंह, धनश्री वर्मा से बार बार फ्लर्ट करते दिखे. शुरुआत में ये हल्की फुल्की बातचीत लगी, लेकिन बाद में धनश्री को असहज कर गई. उन्होंने शो में मौजूद कंटेस्टेंट अरबाज पटेल से कहा कि पवन हमेशा फ्लर्ट करते हैं और वो उनसे दूरी बनाकर रखना चाहती हैं. सोशल मीडिया पर इस एपिसोड के क्लिप्स तेजी से वायरल हो रहे हैं और दर्शक भी इस मुद्दे पर अपनी राय दे रहे हैं.

विवादों से पहले भी जुड़ा नाम
ये पहली बार नहीं है जब पवन सिंह किसी विवाद में आए हों. कुछ समय पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन पर अभिनेत्री अंजलि राघव को गलत तरीके से छूने का आरोप लगा. हालांकि बाद में पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर माफी मांग ली और मामला वहीं शांत हो गया. वहीं, शो के एक प्रोमो में पवन ने कंटेस्टेंट अक्षिता नेगी से कहा कि अगर वो चाहें तो उन्हें फिल्म में काम दिला सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 250 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. अब देखना ये है कि पवन सिंह की फ्लर्टिंग और धनश्री वर्मा की नाराजगी शो में क्या ट्विस्ट लेकर आती है.

Dhanashree Verma, Pawan Singh, Rise And Fall, Bhojpuri Superstar Pawan Singh, Actress Dhanashree Verma, Reality Show Rise And Fall
