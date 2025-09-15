विज्ञापन

अमिताभ बच्चन की वो फिल्म जिसमें एक घंटे बाद हुई हीरोइन की एंट्री, बनने में लगे 4 साल, ढाई करोड़ के बजट में कमाए साढ़े सात करोड़

अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के शहंशाह हैं उन्होंने अपने करियर में कई शानदार फिल्मों में काम किया है. जिसमें से एक कालिया भी है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी.

Read Time: 3 mins
Share
अमिताभ बच्चन की वो फिल्म जिसमें एक घंटे बाद हुई हीरोइन की एंट्री, बनने में लगे 4 साल, ढाई करोड़ के बजट में कमाए साढ़े सात करोड़
4 साल में बनी फिल्म, हीरोइन की देर से एंट्री,बॉक्स ऑफिस पर तीन गुना कमाई
नई दिल्ली:

अमिताभ बच्चन को लोग यूं ही बॉलीवुड का शहंशाह नहीं कहते. उनकी फिल्मों का जादू ऐसा रहा है कि थिएटर में उनके नाम पर टिकट खिड़कियों के बाहर लंबी कतारें लग जाती थीं. 70 और 80 के दशक में बिग बी की फिल्मों का मतलब था हाउसफुल बोर्ड और सीटियों से गूंजता हुआ हॉल. उनकी एक्टिंग, डायलॉग डिलीवरी और एंग्री यंग मैन वाला अंदाज दर्शकों के दिलों पर छा चुका था. लेकिन क्या आप जानते हैं उनकी एक ऐसी फिल्म भी रही है जिसमें हीरोइन की एंट्री फिल्म शुरू होने के करीब एक घंटे बाद हुई थी. जी हां, हैरानी की बात है ना? इतना लेट आने के बावजूद फिल्म ने ना सिर्फ दर्शकों का दिल जीता बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार कमाई कर डाली.

ये भी पढ़ें: बीस हजार से शुरू हुई थी फराह खान के शेफ की सैलरी, अब हर महीने कमाते हैं कई सेलिब्रिटीज से ज्यादा

4 साल में बनी ये फिल्म

इस फिल्म को बनने में पूरे 4 साल लग गए थे. कहानी और स्क्रीनप्ले इतने दिलचस्प थे कि रिलीज होते ही फिल्म सुर्खियों में छा गई थी. इसमें अमिताभ बच्चन के साथ परवीन बाबी, आशा पारेख और अमजद खान जैसे दिग्गज कलाकार अहम किरदार निभाते नजर आए थे. खासकर अमजद खान और अमिताभ बच्चन की टक्कर देखने लायक रही.

ढाई करोड़ के बजट से बनी

उस दौर में फिल्म का बजट करीब ढाई करोड़ रुपये था. यह रकम छोटी नहीं थी और मेकर्स के लिए बड़ा रिस्क था. लेकिन जब फिल्म सिनेमाघरों में पहुंची तो हर किसी ने कहा कि पैसा वसूल है. गाने सुपरहिट हुए, डायलॉग मशहूर हुए और फिल्म का जादू दर्शकों पर सिर चढ़कर बोला.

बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई

कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने उम्मीद से कहीं ज्यादा बिजनेस किया. ढाई करोड़ में बनी इस फिल्म ने लगभग साढ़े सात करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया था. यानी बजट से तीन गुना ज्यादा. यही वजह है कि इसे अमिताभ बच्चन की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शुमार किया जाता है.

बिग बी का वर्कफ्रंट

आज भी अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और उतनी ही एनर्जी से काम कर रहे हैं जितनी पहले किया करते थे. इन दिनों वो टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति को होस्ट कर रहे हैं. इसके अलावा उनकी कई फिल्में भी आने वाली हैं जिनका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Amitabh Bachchan, Kaalia, Film Kaalia, Amitabh Bachchan Film Kaalia, Kaalia Box Office Collection
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com