पवित्र रिश्ता के लिए चुने जाने के बाद बालाजी प्रोडक्शन को थप्पड़ मारना- गाली देना चाहती थीं ये एक्ट्रेस

दिग्गज एक्ट्रेस उषा नाडकर्णी कई सालों से टीवी इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. उन्होंने कई शानदार शोज में काम किया है. जिसमें एकता कपूर का पवित्र रिश्ता भी शामिल है. उषा नाडकर्णी ने इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रगल किया है. हाल ही में उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया है जब उन्हें एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस बालाजी टेलिफिल्म्स ने पवित्र रिश्ता के लिए बहुत कम पैसे ऑफर हुए थे. उन्होंने बताया कि एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस बालाजी टेलीफिल्म्स ने उन्हें ऑडिशन देने के लिए कहा था, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था क्योंकि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और काम के लिए बेताब थीं. उषा ने बताया कि बालाजी के साथ पहले काम करने के बावजूद, उन्हें पवित्र रिश्ता के लिए बहुत कम ऑफर मिले थे.

मारना चाहती थीं थप्पड़

उषा नाडकर्णी ने पिंकविला को दिए इंटरव्यू में इस बारे में बात की. उन्होंने कहा- मैं बालाजी फिल्म्स के ऑफिस गई मैं,और पैसा जो बोला वो सुनके ना सामने वाले के लगाने का मेरा मन कर रहा था. एक बार मुंह से निकलेगी ना गाली, बहुत गाली आती है मुझे. मां से बाप से सब आती है. वो मैं बोलूंगी ना बुरा लगेगा. लगता है काम ही नहीं करने का. लेकिन क्या करूं? खुजली थी ना मुझे काम करने की. सुलेमानी अपना है ना.

सबको पसंद आया किरदार

उषा नाडकर्णी ने आगे कहा- एक बार जब उन्हें इस भूमिका के लिए चुना गया, तो ऑडियंस के साथ-साथ निर्माता एकता कपूर ने भी इसे पसंद किया और इसका आनंद उठाया. उन्होंने समझाया- क्या काम मैंने किया, काम किया तो सबको अच्छा लगा. एकता मां भी खुश थीं और सब मेरी तारीफ करते थे तो मैं भी खुश थी. उन्होंने ये भी बताया कि शो की वजह से उन्हें बहुत फेम मिला. उन्होंने कहा- पवित्र रिश्ता की वजह से मैं बहुत घूम के आई. इजराइल 3 बार गई में. वाह लोग पवित्र रिश्ता पागल जैसा देख रहे थे.