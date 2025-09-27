सुशांत सिंह राजपूत का पुराना वीडियो, अंकिता लोखंडे के साथ डांडिया करते आए थे नजर, वीडियो देख फैन्स हुए भावुक

अंकिता लोखंडे ने हाल ही में अपने टेलीविजन के सक्सेसफुल शो पवित्र रिश्ता का एक थ्रोबैक वीडियो शेयर करते हुए पुरानी यादों को ताजा किया. इस वीडियो ने फैन्स को भावुक कर दिया. इस वीडियो में अंकिता अपने कोस्टार और दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत के साथ डेली सोप पवित्र रिश्ता के नवरात्रि स्पेशल एपिसोड में नजर आई थीं. इस वीडियो ने ना केवल प्यारी ऑन-स्क्रीन जोड़ी अर्चना और मानव की, बल्कि अंकिता और सुशांत की असल जिंदगी की प्रेम कहानी की भी कई यादें ताजा कर दीं, जो "पवित्र रिश्ता" के सेट पर शुरू हुई थी.

दोनों ने अपने शो की शूटिंग के दौरान डेटिंग शुरू की और जल्द ही ऑन-स्क्रीन और ऑफ-स्क्रीन, दोनों ही जगह टेलीविजन की पसंदीदा जोड़ी बन गए. यह रिश्ता लगभग 7 साल तक चला, उसके बाद दोनों अलग हो गए, एक ऐसा ब्रेकअप जिसने फैन्स को चौंका दिया. बिग बॉस 17 के दौरान अंकिता ने एक बार खुलकर बताया था कि ब्रेकअप ने उन पर कितना असर डाला था. उन्होंने खुलासा किया कि ब्रेकअप के इस ट्रॉमा से बाहर आने में उन्हें लगभग ढाई साल लग गए.

अपने ब्रेकअप के बावजूद, अंकिता अक्सर सुशांत को प्यार से याद करती हैं. वह कई मौकों पर सुशांत के बारे में बात करती नजर आईं और अक्सर अपनी प्यारी यादें ताजा करते हुए भावुक हो जाती थीं. अंकिता ने यह भी बताया कि 2020 में सुशांत की अचानक मौत ने उन्हें कितना अंदर तक झकझोर दिया था.

अपने नाज़ुक पलों में, अंकिता ने अपने पति, विक्की जैन को सबसे मजबूत सहारा बताया. उन्होंने कहा कि सुशांत के निधन के बाद, विक्की ही उनके साथ चट्टान की तरह खड़े रहे और जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजरने में उनकी मदद की. पवित्र रिश्ता के फैन्स आज भी उनकी जबरदस्त केमिस्ट्री को याद करते हैं.