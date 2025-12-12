पवित्र रिश्ता की ओवी का प्रेग्नेंसी के बाद 70 किलो हुआ वजन, वेट लॉस के बाद किया ट्रांसफॉर्मेशन, हैरान होंगे आप

ज़ी टीवी का फेमस शो पवित्र रिश्ता तो आपको याद होगा, इसमें अंकिता लोखंडे और सुशांत सिंह राजपूत ने लीड रोल प्ले किया था. इस शो में अर्चना और मानव की बेटी ओवी का किरदार श्रुति कंवर ने निभाया था, उस समय वो बहुत ही अलग लगती थीं, अब श्रुति लाइमलाइट से दूर अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हैं. इसी साल उन्होंने एक बच्चे को भी जन्म दिया और उनका प्रेगनेंसी वेट बहुत बढ़ गया था, जिसके बाद वो काफी डिप्रेशन में आ गई थी. लेकिन फिर कैसे उन्होंने अपना वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन किया, इसका एक वीडियो उन्होंने शेयर किया.

इतना बदल गई पवित्र रिश्ता की ओवी

इंस्टाग्राम पर श्रुति कंवर ने अपनी वेट लॉस जर्नी को शेयर की, इस वीडियो में उन्होंने बताया कि वो शुरू से ही दुबली पतली लड़की थी, उन्हें लगता था कि शादी के बाद और प्रेगनेंसी के बाद भी उनका वजन नहीं बढ़ेगा. लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान उनका वजन 70 किलो से ज्यादा हो गया, इसके बाद भी उनका वेट कम नहीं हुआ. उन्होंने जिम जाना शुरू किया और आखिरकार धीरे-धीरे वो अपने पुराने कपड़ों में फिट आने लगी. इस वीडियो में भी उनका वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया हैं. इस वीडियो को पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि मां बनने के बाद मैंने महसूस किया हर मां एक योद्धा हैं, जो सबकी देखभाल करते-करते धीरे-धीरे खुद को फिर से ढूंढने की कोशिश करती है, सोशल मीडिया पर श्रुति का ये वीडियो खूब पसंद किया गया था.

कौन हैं श्रुति कंवर

21 अगस्त 1991 में झारखंड के जमशेदपुर में जन्मी श्रुति कंवर ने पवित्र रिश्ता शो के जरिए घर-घर में पहचान बनाई, इसके अलावा वो डोली अरमानों की और क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल में भी काम कर चुकी हैं. 2024 में उन्होंने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड अनिंद्य चक्रवर्ती से शादी की और शादी के 8 महीने बाद ही उन्होंने बेटे को जन्म दिया, उनके बेटे का नाम अशर हैं. सोशल मीडिया पर अक्सर वो अपने बच्चे की तस्वीर शेयर करती रहती हैं. श्रुति भले ही लाइमलाइट से दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 88000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जिनके लिए वो अपनी और फैमिली की क्यूट फोटो शेयर करती रहती हैं.