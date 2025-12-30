Ekta Kapoor का जी टीवी पर फूटा गुस्सा, 'पवित्र रिश्ता' के नाम के इस्तेमाल को बताया 'सोच की कंगाली'

Ekta kapoor post : फेमस टीवी प्रोड्यूसर एकता कपूर (Ekta kapoor superhit show) अपनी बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं. हाल ही में उन्होंने ज़ी टीवी के नए शो 'पवित्र रिश्ता' (Pavitra Rishta)को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है. एकता इस बात से काफी दुखी और नाराज हैं कि उनके पुराने और सुपरहिट शो का नाम दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने इसे सीधे तौर पर 'इंटलेक्चुअल बैंकरप्सी' यानी 'सोच का दिवालियापन' (Intellectual bankruptcy) करार दिया है.

एकता कपूर ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हुए कहा कि सिर्फ पुरानी यादों (नॉस्टैल्जिया) के दम पर किसी शो को हिट कराने की कोशिश करना गलत है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर आपमें कुछ नया सोचने की काबिलियत नहीं है, तभी आप पुराने मशहूर नामों का सहारा लेते हैं. एकता के मुताबिक, क्रिएटिविटी का मतलब कुछ नया और अलग करना होता है, न कि पुराने सुपरहिट ब्रांड्स को घिसना.

पुराने 'पवित्र रिश्ता' से जुड़ी हैं भावनाएं

आपको बता दें कि 'पवित्र रिश्ता' एकता कपूर का ही शो था, जिसने सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे को घर-घर में पहचान दिलाई. दर्शकों के दिल में इस नाम के लिए एक खास जगह है.