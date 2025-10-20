'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के इस एक्टर ने छोड़ी एक्टिंग, बेच रहा है सोया चाप

लोकप्रिय टीवी धारावाहिक 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के फैंस के बीच गुरुचरण सिंह का नाम हमेशा याद किया जाता है. वे पंजाबी किरदार सोढ़ी के रूप में घर-घर मशहूर हुए, जहां उनकी शानदार एक्टिंग और कॉमेडी ने दर्शकों को बांध रखा. लेकिन अब, एक्टर के करियर को पीछे छोड़ते हुए, गुरुचरण सिंह ने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा है. जी हां, उन्होंने दिल्ली में अपना नया बिजनेस शुरू किया है. उनका यह बिजनेस रेस्टोरेंट का है. इस बात की जानकारी खुद गुरुचरण सिंह ने दी है.

गुरुचरण सिंह ने दिल्ली के प्रेम नगर में अपनी चाप की दुकान खोली है. उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर यह 'गुड न्यूज' शेयर की. उन्होंने बेचने वाला बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं. इंस्टाग्राम हैंडल @sodhi_gcs के जरिए वे इस वेंचर को प्रमोट कर रहे हैं. गुरुचरण सिंह के करीबी दोस्त उनके इस रेस्टोरेंट को सोशल मीडिया के जरिए प्रमोट भी कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर रेस्टोरेंट से जुड़े वीडियो और तस्वीरें जमकर वायरल हो रहे हैं.

आपको बता दें कि गुरुचरण का सफर आसान नहीं रहा. 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में लंबे समय तक काम करने के बाद, उन्होंने कुछ वर्ष पहले एक्टिंग से ब्रेक लिया. इस दौरान उनकी जिंदगी में कई चुनौतियां आईं. बेरोजगारी का दबाव और आर्थिक तंगी ने उन्हें परेशान किया. अप्रैल 2024 में उनकी अचानक गायब हो जाना एक बड़ा सदमा था. दिल्ली से लापता हुए गुरुचरण को पुलिस ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में खोजा. उन्होंने बताया कि वे मानसिक तनाव से जूझ रहे थे और कर्ज चुकाने के लिए परेशान थे.