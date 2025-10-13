इस बच्चे ने भी अमिताभ बच्चन के साथ की थी बदसलूकी, एक गलती से गंवा बैठा था 50 लाख

‘कौन बनेगा करोड़पति 17' में पांचवीं में पढ़ने वाले इशित भट्ट चर्चा में हैं. उनकी होस्ट अमिताभ बच्चन के साथ तीखी बातचीत और ओवरकॉन्फिडेंस के चलते वे खाली हाथ लौटे. इशित का रवैया कुछ हद तक लोगों को अभद्र भी लगा. इसकी वजह से उनकी आलोचना हो रही है. लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ. दो साल पहले केबीसी सीजन 15 में 8 साल के विराट अय्यर ने भी कुछ ऐसा ही किया था. जब वे 1 करोड़ के सवाल तक पहुंचे, लेकिन ओवरकॉन्फिडेंस में 47 लाख रुपये हार गए. वहीं इशित की बात करें तो वे शो से खाली हाथ ही लौटे.

1 करोड़ का सवाल बना हार की वजह

साल 2023 में ‘कौन बनेगा करोड़पति 15' के एक एपिसोड में 8 साल के विराट अय्यर हॉटसीट पर थे. स्कूल में उन्हें ‘गूगल बॉय' कहा जाता था और उन्होंने खेल में अपने तेज दिमाग का परिचय दिया. वे तेजी से सवालों के जवाब देते हुए 1 करोड़ के सवाल तक पहुंचे. लेकिन यहीं उनका ओवरकॉन्फिडेंस उन्हें ले डूबा. उनके माता-पिता भी इस हार से हैरान रह गए.

सवाल था: “आवर्त सारणी (पीरियॉडिक टेबल) में 96 और 109 परमाणु संख्या वाले दो तत्वों के नाम की खासियत क्या है?”

ऑप्शन थे:

(ए) नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम पर

(बी) महिला वैज्ञानिकों के नाम पर

(सी) भारतीय वैज्ञानिकों के नाम पर

(डी) उनके कोई नाम नहीं हैं

गलत जवाब ने छीनी 47 लाख की रकम

विराट के पास कोई लाइफलाइन बची नहीं थी. उन्होंने जवाब चुना: (ए) नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम पर. लेकिन सही जवाब था: (बी) महिला वैज्ञानिकों के नाम पर. इस गलती के कारण वे 3 लाख 20 हजार रुपये पर आ गए. अगर वे क्विट कर लेते, तो 50 लाख रुपये ले जा सकते थे. अमिताभ बच्चन ने निराशा जताते हुए कहा कि अगर विराट को जवाब नहीं पता था, तो उन्हें क्विट करना चाहिए था. हालांकि, उन्होंने विराट की तेज बुद्धि की तारीफ भी की. इस तरह ओवरकॉन्फिडेंस में विराट 47 लाख रुपये गंवा बैठे.