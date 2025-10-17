विज्ञापन

रूड बिहेवियर वाले बच्चे की चर्चा के बीच KBC का 3 साल पुरानी एड वायरल, एक्टर ने कहा- पेरेंटिंग आने वाले समय...

राइटर नीरज सिंह ने केबीसी का 3 साल पुराना वीडियो शेयर किया है, जिसे देख आप भी देख हैरान रह जाएंगे. 

Read Time: 3 mins
Share
रूड बिहेवियर वाले बच्चे की चर्चा के बीच KBC का 3 साल पुरानी एड वायरल, एक्टर ने कहा- पेरेंटिंग आने वाले समय...
केबीसी का 3 साल पुराना वीडियो वायरल
नई दिल्ली:

10 वर्षीय बच्चे इशित भट्ट इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं, जिसका कारण हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति 17 में होस्ट अमिताभ बच्चन के सामने उनका बिहेवियर है. इंटरनेट पर लोग उनका बिहेवियर रूड बताते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते इशित को ट्रोल किया जा रहा है. लेकिन इस बीच केबीसी का एक 3 साल पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें इशित द्वारा किए गए व्यवहार की झलक देखने को मिल रही है. खास बात यह विज्ञापन पुराना है, जिसके चलते चर्चा में हैं. 

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि राइटर नीरज सिंह ने इस वीडियो को शेयर किया, जिन्होंने केबीसी के इस विज्ञापन को लिखा है. इंस्टाग्राम पर अपने उसी एड की झलक  उन्होंने दिखाई है, जिसमें अमिताभ बच्चो हमेशा की तरह होस्ट के किरदार में एक यंग कंटेस्टेंट को सवाल पूछते दिख रहे हैं. लेकिन होस्ट अपना जवाब खत्म करे इससे पहले ही कंटेस्टेंट कहता है कि वह सवाल का जवाब जानते हैं. हालांकि बिग बी उन्हें इंतजार करने के लिए कहते हैं. लेकिन कंटेस्टेंट उन्हों योलो कहता है. इस विज्ञापन के अंत में अमिताभ बच्चन कहते हैं, वाइजीजेएच (ये गलत जवाब है.) कहते नजर आ रहे हैं. 

वीडियो के साथ नीरज ने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, पूरा देजा वू!! 3 साल पहले, मैंने केबीसी के लिए यह विज्ञापन लिखा था. आज, 10 साल के इशित भट्ट उसी मंच पर कदम रखते हैं, और वह सब कर रहा है, जो मैंने कभी 20 साल के लड़के के लिए सोचा था. जिंदगी कल्पना से भी ज्यादा अजीब होती जा रही है. आने वाले सालों में पेरेंटिंग हमारे समाज की सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली है. इस पोस्ट पर फैंस रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं. 

गौरतलब है कि हाल ही में इशित भट्ट भी एड जैसा ही कुछ करते हुए नजर आए थे. ना सिर्फ उन्होंने कई बार होस्ट अमिताभ बच्चन को डिस्टर्ब किया. बल्कि बिग बी को सवाल पूरा तक नहीं करने दिया. इस ओवरकॉन्फिडेंस के चलते लोगों ने इशित को रुड बताया है. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
 Kaun Banega Crorepati, Amitabh Bachchan, Ishit Bhatt, Gagan Arora, Kbc
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com