3 साल पुराना विज्ञापन वायरल, अमिताभ बच्चन के साथ इशित भट्ट के सीन की पहले ही हुई थी भविष्यवाणी! लोग भी हैरान

Ishit Bhatt-Amitabh Bachchan: टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति (KBC) के मंच पर इस हफ्ते 10 वर्षीय इशित भट्ट छा गए, लेकिन उनकी वायरल क्लिप ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी. अमिताभ बच्चन के साथ उनकी बातचीत और आत्मविश्वास भरे रवैये ने कुछ लोगों को प्रभावित किया तो कुछ को खटक गया. दिलचस्प बात यह है कि शो में हुआ यह वाकया तीन साल पुराने KBC के एक विज्ञापन जैसा ही था, जिसे लिखने वाले नीरज सिंह खुद अब हैरान हैं.

तीन साल पुराना विज्ञापन बना हकीकत

लेखक नीरज सिंह ने तीन साल पहले KBC के लिए एक विज्ञापन लिखा था, जिसमें अमिताभ बच्चन एक छोटे बच्चे से सवाल पूछते हैं. बच्चा बीच में ही रोककर कह देता है, “मुझे पता है जवाब!” और जब अमिताभ उसे शांत कराने की कोशिश करते हैं, तो वह शरारत से “YOLO” कह देता है. अंत में बच्चन मुस्कराते हुए कहते हैं, “ये गलत जवाब है'. हाल ही में नीरज ने यह पुराना क्लिप इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा, “पूरा डेजा वू! आज वही सीन हकीकत बन गया जब 10 साल का इशित भट्ट उसी अंदाज में KBC के मंच पर पहुंचा. कभी जो कल्पना की थी, वो आज हकीकत में सामने आ गई. लगता है पेरेंटिंग आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौती होगी.”

रियल एपिसोड में दिखा वही अंदाज

पिछले गुरुवार प्रसारित एपिसोड में इशित ने अमिताभ बच्चन को कई बार रोकते हुए कहा, “अरे लॉक करो!” वह बार-बार सवाल पूरे सुने बिना जवाब देने की कोशिश करते रहे. उनकी यह हरकतें शो में हंसी और असहजता दोनों लेकर आईं. आखिरकार, एक गलत जवाब पर उनका सफर वहीं खत्म हो गया और उन्हें कोई इनाम नहीं मिला. वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स दो हिस्सों में बंट गए. कुछ लोगों ने कहा कि बच्चा “ओवरकॉन्फिडेंट” और “रूड” था, जबकि कई अन्य ने इसे “बचपन की मासूमियत” और “आज की जनरेशन का आत्मविश्वास” बताया.