KBC 17 में रूड बिहेवियर वाले बच्चे इशित भट्ट ने अमिताभ बच्चन से मांगी माफी, कहा- मेरा रवैया पूरी तरह गलत...

पॉपुलर रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति 17 का कुछ दिनों पहले कंटेस्टेंट बनक आया एक बच्चा खूब वायरल हुआ, जिसका कारण उनका बिहेवियर था. सोशल मीडिया पर होस्ट अमिताभ बच्चन से बात करने के तरीके को इंटरनेट यूजर्स ने पसंद नहीं किया और बिग बी की तरफ इसे अपमानित करने वाला बताया. इसके चलते वह खूब ट्रोल भी हुए. लेकिन अब अपने कथितइंस्टाग्राम अकाउंट पर इशित भट्ट ने अपने बिहेवियर के लिए होस्ट से माफी मांगी और कहा कि वह नर्वस थे.

इंडिया फोरम की रिपोर्ट के अनुसार, इशित भट्ट ने इंस्टाग्राम पर अमिताभ बच्चन के साथ एक फोटो शेयर की. वहीं एक वीडियो भी शेयर किया, जिसके साथ कैप्शन में लिखा, "मैं कौन बनेगा करोड़पति में अपने बिहेवियर के लिए दिल से माफी मांगना चाहता हूं. मैं घबरा गया था, और मेरा रवैया बिल्कुल गलत था. मेरा इरादा बदतमीजी करने का नहीं था. मैं अमिताभ बच्चन सर और पूरी केबीसी की टीम का दिल से सम्मान करता हूं."

आगे सबक सीखने की बात करते हुए इशित ने लिखा, "मैंने एक बड़ा सबक सीखा है कि कैसे शब्द और कर्म हमारी पहचान को दिखाते हैं, खासकर इतने बड़े मंच पर. मैं वादा करता हूं कि भविष्य में मैं और भी विनम्र, सम्मानजनक और विचारशील रहूंगा." "केबीसी बॉय" के रूप में विदा लेते हुए, उन्होंने उन लोगों का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने आलोचना के बावजूद उनका सपोर्ट किया.

गौरतलब है कि इशित भट्ट का वीडियो खूब वायरल था, जिसमें वह होस्ट अमिताभ बच्चन की तरफ कौन बनेगा करोड़पति 17 में रूड बर्ताव करते हुए नजर आता हैं. इसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी खूब आलोचना हुई.

