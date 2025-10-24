विज्ञापन

बिग बॉस 19 में तान्या मित्तल के खिलाफ हुआ उनका ही जिगरी दोस्त, बोला- सलमान सर अब इसके बारे में... 

बिग बॉस 19 का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें नीलम और तान्या की तनातनी के बीच में अमाल मलिक आते हुए दिख रहे हैं.  

अमाल मलिक हुए तान्या मित्तल के खिलाफ
नई दिल्ली:

सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' का हालिया एपिसोड दर्शकों के लिए एक बार फिर से ड्रामा और उलझनों से भरा रहा. शो के घर में दोस्ती और भरोसे की डोर अब लगातार टूटती नजर आ रही है. घर के अंदर तान्या मित्तल और नीलम गिरी की दोस्ती पहले जैसी नहीं रही और बीते एपिसोड में हुआ उनका झगड़ा इसे पूरी तरह जाहिर करता है. तान्या को फरहाना भट्ट से बात करते देख नीलम का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने तान्या को 'दोगला' तक कह दिया. यह झगड़ा घर में मौजूद बाकी सदस्यों को भी चौंका गया और कई लोग तान्या के खिलाफ हो गए. इस पूरे विवाद ने न केवल घर के माहौल को गर्म किया बल्कि आने वाले एपिसोड के लिए दर्शकों की उत्सुकता भी बढ़ा दी.

नीलम और तान्या के बीच की तनातनी में जब अमाल मलिक बीच में आए, तो सब कुछ और उलझ गया. अमाल ने तान्या के गेम को एक्सपोज किया और इस बीच दोनों के बीच बहसबाजी देखने को मिली. मेकर्स ने शो का नया प्रोमो जारी किया है, जिसमें दिखाया गया है कि जब तान्या और नीलम अपनी लड़ाई को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे और अमाल बीच में कूद पड़ते हैं. तान्या और अमाल के बीच घर के बाकी सदस्य इस लड़ाई को देखकर चौंक जाते हैं. कुछ लोग अमाल की बात पर सहमति जताते भी नजर आते हैं. 

अमाल और तान्या के बीच की बहसबाजी प्रोमो में और भी तीखी नजर आई. अमाल ने तान्या पर बरसते हुए आगे कहा, "इसको खुशी है कि अब पूरा वीकेंड का वार इसके ऊपर है. सलमान सर अब इसके बारे में वीकेंड पर बात करेंगे. ये सोचती है कि घर की पूरी कहानी इसी पर चलती है, इसकी वजह से ही घर चल रहा है."

अमाल की बातें सुनकर तान्या को गुस्सा आ जाता है और वह बहसबाजी को बीच में ही छोड़ कर वहां से चली जाती हैं. इस प्रोमो से साफ है कि आने वाले एपिसोड में तान्या और अमाल आमने-सामने नजर आएंगे. वहीं, तान्या और नीलम के रिश्ते में आई दरार भी घर के अंदर का माहौल और तनावपूर्ण बना रही है. नीलम ने साफ तौर पर कहा कि तान्या फरहाना के साथ ज्यादा बातें कर रही हैं और यही वजह है कि उसे गुस्सा आ रहा है.

नीलम ने तान्या की आलोचना करते हुए कहा कि फरहाना ने उसे इस घर में सबसे ज्यादा रुलाया है और अब तान्या उसी से जाकर बात कर रही है. इस पर घर के कई सदस्य तान्या को सुनाने लगते हैं. इस झगड़े ने घर के अंदर दोस्ती और भरोसे को नया मोड़ दे दिया है और यह देखना दिलचस्प होगा कि तान्या अब किसके साथ नई दोस्ती करती हैं. 

Tanya Mittal, Amaal Malik, Neelam Giri, Bigg Boss 19, Bigg Boss 19 Promo
