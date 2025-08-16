विज्ञापन

टीवी के सबसे पॉपुलर शोज में से एक 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' बीते डेढ़ दशक से भी ज्यादा समय से घर-घर लोगों का मनोरंजन कर रहा है. 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की सबसे खास बात इसकी कहानी और इसके मजेदार किरदार हैं.

जेठालाल से लेकर बबीता जी तक... एक एपिसोड की किसे मिलती है कितनी फीस, पढ़ें
जानिए तारक मेहता... के स्टार्स की फीस
टीवी के सबसे पॉपुलर शोज में से एक 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' बीते डेढ़ दशक से भी ज्यादा समय से घर-घर लोगों का मनोरंजन कर रहा है. 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की सबसे खास बात इसकी कहानी और इसके मजेदार किरदार हैं. छोटे पर्दे पर आने के बाद भी 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' का एक-एक किरदार किसी बॉलीवुड स्टार से कम पॉपुलर नहीं है. हालांकि कुछ कलाकार फीस और प्रोड्यूसर से आपसी अनबन के चलते इससे किनारा कर चुके हैं, लेकिन दर्शक अभी भी शो से जुड़े हुए हैं. चलिए जानते हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में काम करने वाले कलाकारों को कितनी फीस मिलती है.

दिलीप जोशी उर्फ 'जेठालाल'

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' का सबसे बड़ा किरदार जेठालाल है, जिसे एक्टर दिलीप जोशी प्ले कर रहे हैं. दिलीप जोशी के एक्सप्रेशन, कॉमिक टाइमिंग और भिड़े संग उनकी अनबन लोगों को खूब हंसाती है. दिलीप जोशी जेठालाल के रोल के लिए प्रति एपिसोड 1.5 से 2 लाख रुपये लेते हैं.

तनुज महाशब्दे उर्फ अय्यर

जेठालाल और अय्यर 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की जान है. दोनों एक-दूजे के फूटी आंख नहीं भाते हैं और इसका कारण है बबीता जी. तनुज  बतौर अय्यर शो में बबीता (मुनमुन दत्ता) के पति के रोल में हैं. वह एक एपिसोड के 65 हजार रुपये चार्ज करते हैं.

अमित भट्ट उर्फ चंपक लाल गडा  (बापू जी)

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में जेठालाल के पिता चंपक लाल गडा का रोल करने वाले एक्टर अमित भट्ट एक एपिसोड के लिए 70 हजार रुपये ले रहे हैं. शो में वह हमेशा अपने बेटे जेठालाल की क्लास लगाते रहते हैं.

मुनमुन दत्ता उर्फ बबीता जी

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की जान बबीता जी हैं और इस रोल को मुनमुन दत्ता कर रही हैं. शो में जेठालाल और बबीता जी की केमिस्ट्री सबसे ज्यादा मजेदार है, जो लोगों को हंसने पर मजबूर करती है. मुनमुन की फीस की बात करे तो वह 50 से 75 हजार रुपये तक लेती हैं.

मंदर चंदवाडकर उर्फ आत्माराम भिड़े

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में सख्त इंसान आत्माराम भिड़े का रोल मंदर करते हैं. उनकी ज्यादातर नोकझोंक जेठालाल से होती है. उनका सबसे फेमस डायलॉग 'हमारे जमाने में' दर्शकों को खूब लोटपोट करता है. एक्टर प्रति एपिसोड 80 हजार रुपये चार्ज करते हैं.

सोनिका जोशी उर्फ माधवी भिड़े

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की गोकुलधाम सोसायटी में अचार और पापड़ के बिजनेस के लिए मशहूर माधवी भिड़े का रोल करने वाली सोनिका एक एपिसोड के लिए 35 हजार रुपये लेती हैं. वह शो में आत्माराम भिड़े की पत्नी हैं.

श्याम पाठक उर्फ पोपटलाल

गोकुलधाम सोसायटी का जर्नलिस्ट पोपटलाल कुंवारा है, जो शादी के सपनों में खोया रहता है. पोपटलाल के रोल के लिए श्याम पाठक 60 हजार रुपये प्रति एपिसोड चार्ज कर रहे हैं.

 

 

