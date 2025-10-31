विज्ञापन

9 साल में इतनी बदलीं भाबी जी घर पर हैं की अंगूरी भाभी, 9 साल बाद फिर शो में आने की हो रही चर्चा

शिल्पा शिंदे को भाबी जी घर पर हैं में अंगूरी भाभी के किरदार के लिए जाना जाता है. वहीं अब मेकर्स शो में उनकी वापसी करवाने की सोच रहे हैं.

9 साल में इतनी बदलीं भाबी जी घर पर हैं की अंगूरी भाभी, 9 साल बाद फिर शो में आने की हो रही चर्चा
नई दिल्ली:

टीवी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे जाना माना नाम हैं, जिन्हें फैंस अंगूरी भाभी यानी अंगूरी मनमोहन तिवारी के रोल में भाबी जी घर पर है के जरिए जानता है. शिल्पा शिंदे के किरदार को क्रिटिक्स और दर्शकों द्वारा खूब प्यार मिला. इसका नतीजा यह है कि आईडीबी पर 8.6 रेटिंग इस किरदार को मिली है. लेकिन 9 साल पहले साल 2015 में भाबीजी घर पर है के प्रीमियर के एक साल बाद ही शिल्पा शिंदे ने शो को अलविदा कह दिया, जिसके चलते फैंस काफी निराश हुए. वहीं उनकी जगह एक्ट्रेस शुभांगी अत्रे ने अंगूरी भाभी का किरदार निभाया. लेकिन अब कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मेकर्स शिल्पा शिंदे को वापस लाने की तैयारी कर रहे हैं.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, अंगूरी भाभी के किरदार में शिल्पा शिंदे को वापस लाने की बातें कही जा रही हैं. वहीं यह शो को एक बार फिर जिंदा करने के लिए लिया जा रहा है.

शो की कहानी को लेकर आगे कहा गया, एक नया सेट बनाया जा रहा है और दर्शकों को बड़े बदलाव कहानी में देखने को मिलें. मेकर्स भाबी जी घर पर है 2.0 की शूटिंग दिसंबर के अंत तक शुरु करेंगे.

बता दें, शिल्पा शिंदे कई टीवी शोज का हिस्सा रही हैं. वह मायका, देवों के देव महादेव, कामराज, जियो धन धना धन, चिड़िया घर जैसे शोज में काम किया है. इसके अलावा कलर्स के रियलिटी शो बिग बॉस के 11वें सीजन में वह नजर आ चुकी हैं, जिसमें हिना खान, अर्शी खान, विकास गुप्ता और हितेन तेजवानी भी नजर आ चुके हैं.

