Bhabiji Ghar Par Hain 2.0 में शिल्पा शिंदे की वापसी के बाद क्या लौटेंगी 'गोरी मेम'? सौम्या टंडन ने खुद बताई सच्चाई

Bhabhiji Ghar Par Hain 2.0 : टीवी का सबसे पॉपुलर कॉमेडी शो 'भाभी जी घर पर हैं' एक बार फिर से सुर्खियों में है. शो का नया अवतार 'भाभी जी घर पर हैं 2.0' नए फ्लेवर के साथ स्ट्रीम किया जा रहा है. सबसे ज्यादा चर्चा शिल्पा शिंदे की वापसी को लेकर है, जिन्होंने एक बार फिर अंगूरी भाभी बनकर फैंस का दिल जीत लिया है. लेकिन जैसे ही शिल्पा की वापसी हुई, फैंस के मन में सवाल घूमने लगा क्या पुरानी गोरी मेम यानी सौम्या टंडन भी शो में वापस आ रही हैं?

अनीता नारायण मिश्रा के किरदार से घर-घर में मशहूर हुई सौम्या टंडन ने अब इन अटकलों पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है. जूम टीवी को दिए एक इंटरव्यू में सौम्या ने साफ कर दिया कि फिलहाल उनका शो में लौटने का कोई इरादा नहीं है.

सौम्या ने बड़ी बेबाकी से कहा, "नहीं, मैं भाभीजी घर पर हैं में बिल्कुल भी वापस नहीं आने वाली हूं. मैं अपनी लाइफ और करियर में आगे बढ़ चुकी हूं और अभी कुछ दूसरे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हूं. इसलिए वापसी का तो सवाल ही नहीं उठता."

आपको बता दें कि सौम्या टंडन ने साल 2020 में इस सुपरहिट शो को अलविदा कह दिया था. उनके जाने के बाद मेकर्स ने नेहा पेंडसे को 'अनीता भाभी' बनाकर लाया, लेकिन बाद में विदिशा श्रीवास्तव ने इस रोल को बखूबी संभाला.

सौम्या टंडन आजकल अपनी फिल्म 'धुरंधर' की सफलता को एन्जॉय कर रही हैं. इस फिल्म में उन्होंने अक्षय खन्ना (रहमान डकैत) की पत्नी का रोल निभाया था. सौम्या ने बताया कि फिल्म के दूसरे पार्ट यानी 'धुरंधर 2' में भी वो नजर आएंगी, लेकिन उनका रोल काफी छोटा होगा क्योंकि फिल्म में उनके पति के किरदार की मौत हो चुकी है.

'धुरंधर 2' अगले साल मार्च में रिलीज होने वाली है, जिसमें रणवीर सिंह के किरदार की बैकस्टोरी दिखाई जाएगी.



