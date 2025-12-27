विज्ञापन

शिल्पा शिंदे के कमेंट पर शुभांगी अत्रे का जवाब, भाबीजी घर पर हैं एक्ट्रेस बोलीं-किरदार कलाकार से बड़ा होता है

भाबी जी घर पर हैं एक्ट्रेस शुभांगी अत्रे ने कॉमेडी और अंगूरी भाभी की नकल करने पर शिल्पा शिंदे की टिप्पणी का पहली बार जवाब दिया है.

Read Time: 2 mins
Share
शिल्पा शिंदे के कमेंट पर शुभांगी अत्रे का जवाब, भाबीजी घर पर हैं एक्ट्रेस बोलीं-किरदार कलाकार से बड़ा होता है
शुभांगी अत्रे ने निभाया भाबीजी घर पर हैं की अंगूरी भाभी का किरदार
नई दिल्ली:

भाबीजी घर पर है की चर्चा इन दिनों हर तरफ है. जहां ओजी अंगूरी भाभी यानी शिल्पा शिंदे की वापसी शो में हुई है तो वहीं एक्ट्रेस शुभांगी अत्रे ने शो को अलविदा कह दिया है. जबकि हाल ही में शिल्पा शिंदे का एक कमेंट चर्चा का विषय बन गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कैसे कॉमेडी मुश्किल है और दूसरे के कैरेक्टर को कॉपी करना कितना मुश्किल है. इस पर एक्ट्रेस ने कहा, बिल्कुल कॉमेडी बहुत मुश्किल है और 10 साल तक एक कैरेक्टर को निभाना बहुत ही मुश्किल होता है. एक किरदार और उसकी खासियतों की हमेशा एक खास डिमांड होती है. तो हां, एक लाइन में कहूं तो, 'किरदार कलाकार से बड़ा होता है.'

शिल्पा शिंदे के कमेंट का दिया शुभांगी अत्रे ने जवाब

आगे उन्होंने कहा, अगर किसी को यह समझ में आता है तो वह जानते हैं कि हर किरदार का एक डिफाइन्ड फ्रेमवर्क होता है. टीवी पर हमने कई रिप्लेसमेंट देखे और जो भी एक्टर उस रोल में आता है, वह उस कैरेक्टर की तय खूबियों को फॉलो करता है. मैंने अपने करियर में कई किरदार निभाए हैं, और पिछले 10 सालों में, अंगूरी का किरदार निभाते हुए मेरी जो भी जिम्मेदारियां थीं, मैंने उन्हें पूरी ईमानदारी, लगन और सच्चाई के साथ निभाया और कैरेक्टर की तय खूबियों पर कायम रही.”

भाबीजी घर पर है की टीम पर दिया रिएक्शन

भाबीजी की टीम के कॉन्ट्रोवर्सी पर रिएक्शन देने पर उनसे बात करने पर एक्ट्रेस ने कहा, किसी ने कास्ट से मुझे कॉल नहीं किया. लेकिन सब ठीक है. मैंने सभी को भाभीजी 2.0 के लिए बधाई दी. मैं शो का हिस्सा थी. वह मेरी एक्सटेंडेड फैमिली की तरह हैं और मैं उन्हें ऑल द वेरी बेस्ट कहना चाहती हूं. मैं अपनी ऑडियंस को भी शुक्रिया कहना चाहती हूं और मेरे सहकर्मी, जिन्होंने मुझे मैसेज किया उन्हें भी. मैं मेहनत करुंगी और अपनी आखिरी सांस तक एंटरटेन करुंगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shubhangi Atre, Shilpa Shinde, Angoori Bhabhi, Bhabiji Ghar Par Hai
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com