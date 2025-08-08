विज्ञापन

शिल्पा शेट्टी ढूंढ रहीं शमिता के लिए परफेक्ट दूल्हा, कपिल के शो पर बहन को किया रोस्ट- देखें प्रोमो

'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' सीजन 3 का अपकमिंग एपिसोड रक्षा बंधन के मौके पर खास होने वाला है. इस मौके पर शो में खास मेहमान के रूप में दो भाई-बहन की जोड़ियां आएंगी- शिल्पा शेट्टी और शमिता शेट्टी, और हुमा कुरैशी और साकिब सलीम.

कपिल शर्मा के शो में पहुंचीं शिल्पा और शमिता
'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' सीजन 3 का अपकमिंग एपिसोड रक्षा बंधन के मौके पर खास होने वाला है. इस मौके पर शो में खास मेहमान के रूप में दो भाई-बहन की जोड़ियां आएंगी- शिल्पा शेट्टी और शमिता शेट्टी, और हुमा कुरैशी और साकिब सलीम. यह एपिसोड हंसी-मजाक, पारिवारिक किस्सों और मजेदार बातचीत से भरपूर होगा. शो के नए प्रोमो में शिल्पा शेट्टी अपनी छोटी बहन शमिता के लिए दूल्हा ढूंढने की जिम्मेदारी लेती दिख रही हैं, और वह भी नेटफ्लिक्स जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर! एक हल्की-फुल्की बातचीत के दौरान फिल्म 'धड़कन' फेम एक्ट्रेस शिल्पा मजाक में कहती हैं, "मैं तो बेशर्म भी हूं, मैं तो किसी से भी सामने से पूछ लेती हूं, 'तुम्हारी शादी हो गई है?"

शिल्पा दर्शकों को खूब हंसाते हुए आगे कहती हैं, "वो (लड़का) सोचता होगा कि 'तुम्हारी तो शादी हो चुकी है, अब मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रही हो?' फिर मैं कहती हूं, 'नहीं नहीं, ये सवाल मेरे लिए नहीं है, मेरी छोटी बहन के लिए है!'. असल में, मैं तो बहुत जल्दी किसी से इम्प्रेस हो जाती हूं, इसलिए ऐसा करती हूं". कपिल मस्ती को और आगे बढ़ाते हुए हुमा से उनके डेटिंग ऐप वाले कोलैबरेशन पर मजाक करते हैं और हंसते हुए शमिता को भी उसे आजमाने की सलाह देते हैं. लेकिन एपिसोड का असली ट्विस्ट तब आता है, जब एक फैन प्राची ने स्टेज पर आकर साकिब सलीम को शायरी के साथ प्रपोज कर दिया.

प्राची ने जब जिक्र किया कि उनका एक छोटा भाई भी है, तो शिल्पा की आंखें चमक उठीं. उन्होंने तुरंत पूछा, "वह कितने साल का है?". यह सुनकर साकिब ने हंसते हुए कहा, "ये रक्षा बंधन स्पेशल था या मैट्रिमोनी स्पेशल?", जिससे दर्शक ठहाकों से लोटपोट हो गए. प्रोमो के शुरुआत में शिल्पा ने कपिल के वजन कम होने पर चुटकी ली, तो कपिल भी तुरंत जवाब देते हुए कहते हैं, "शायद उन्होंने ये टिप्स शिल्पा से ही लिए हैं", और मजाक में कहा कि उनकी उम्र हर साल कम होती जा रही है.

कपिल ने जब पूछा कि क्या शमिता अपनी हर बात शिल्पा से शेयर करती हैं, तो शिल्पा ने चटपटे अंदाज में कहा कि शमिता सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के राज छुपाती हैं. यह मजेदार एपिसोड 9 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा. कपिल शर्मा के साथ इस शो में सुनील ग्रोवर, किकू शारदा और कृष्णा अभिषेक भी अपनी कॉमेडी का जलवा बिखेरेंगे. इस सीजन में नवजोत सिंह सिद्धू की भी वापसी हुई है, जो अर्चना पूरन सिंह के साथ शो के स्थायी मेहमान के तौर पर नजर आएंगे.

