विज्ञापन

कोर्ट मैरिज के बाद धूमधाम से इस दिन शादी करेंगे सारा खान और कृष पाठक, रामायण एक्टर होंगे शामिल

टीवी एक्ट्रेस सारा खान जल्दी ही धूमधाम से अपने बॉयफ्रेंड कृष पाठक से शादी करने वाली हैं, उन्होंने एक सोशल मीडिया वीडियो के जरिए अपनी शादी की डेट अनाउंस की.

Read Time: 3 mins
Share
कोर्ट मैरिज के बाद धूमधाम से इस दिन शादी करेंगे सारा खान और कृष पाठक, रामायण एक्टर होंगे शामिल
इस दिन शादी के बंधन में बंधेंगे सारा खान और कृष पाठक
नई दिल्ली:

टीवी एक्ट्रेस सारा खान ने इसी साल अक्टूबर में अपने बॉयफ्रेंड कृष पाठक के साथ कोर्ट मैरिज की थी. हालांकि, अब उनकी शादी धूमधाम से होने वाली है. सोशल मीडिया पर सारा खान ने खुद एक वीडियो पोस्ट कर अपनी शादी की डेट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की, दोनों 5 दिसंबर को सात फेरे लेने वाले हैं. बताया जा रहा है कि उनकी शादी में कृष के पिता सुनील लहरी भी शामिल हो सकते हैं. कपल जोरों-शोरों से अपनी शादी की तैयारी कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि कृष के पिता यानी रामायण फेम एक्टर सुनील लहरी शादी का हिस्सा बनेंगे या नहीं? आइए आपको दिखाते हैं उनका प्री वेडिंग वीडियो.

सारा ने शेयर किया कृष के साथ प्री वेडिंग वीडियो

इंस्टाग्राम पर सारा खान ने अपने ऑफिशियल पेज पर कृष पाठक के साथ एक वीडियो पोस्ट किया हैं. इस वीडियो में वो ग्रीन कलर का लहंगा पहने नजर आ रही हैं, वहीं कृष लखनवी कढ़ाई वाला कुर्ता पहने हुए हैं. दोनों इस वीडियो में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं. इस वीडियो में उनकी शादी की डेट भी अनाउंस की गई है, दोनों 5 दिसंबर 2025 को शादी के बंधन में बनने वाले हैं. सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, ये शादी इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि सारा मुस्लिम है और कृष पाठक हिंदू हैं. इस प्री वेडिंग वीडियो में भी दोनों कभी मंदिर में तो कभी मस्जिद के आगे फोटोशूट करवाते नजर आए.

ये भी पढ़ें- कितनी अमीर हैं सारा खान, जो बनीं रामायण के लक्ष्मण की मुस्लिम बहू, नेटवर्थ जान चौंक जाएंगे आप

अक्टूबर में ही की थी कोर्ट मैरिज

बता दें कि कृष और सारा पहले ही कोर्ट मैरिज कर चुके हैं, दोनों ने अक्टूबर में इंटरफेथ शादी की थी और सोशल मीडिया पर अपनी शादी अनाउंस करके बताया था कि वो 1 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. कृष पाठक टीवी शो रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाकर फेमस हुए सुनील लहरी के बेटे हैं. हालांकि, कृष के माता-पिता का तलाक पहले ही हो चुका हैं, उनकी मां ने ही उन्हें अकेले पाल-पोसकर बड़ा किया हैं. उनकी मां भारती पाठक हैं, बेटे की कोर्ट मैरिज में भी वो काफी खुश नजर आई थीं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sara Khan, Krish Pathak
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com