सारा खान ने शेयर किया शादी का नया वीडियो, मांग में सिंदूर लगाए दिखीं बिदाई की साधना

बिदाई फेम टीवी एक्ट्रेस सारा खान ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड कृष पाठक के साथ अक्टूबर में रजिस्टर्ड मैरिज की थी, जिसके बाद अब उन्होंने धूमधाम से निकाह और सात फेरे लिए, जिसके लिए वह लाल लहंगे में सजीं, जबकि निकाह में सफेद लिबास में नजर आईं थीं. वहीं सोशल मीडिया पर उन्होंने इस वेडिंग की खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं. लेकिन अब उन्होंने अपनी हिंदू रीति रिवाज से की गई शादी का वीडियो फैंस के साथ शेयर किया है, जो वायरल हो रहा है. वीडियो में कपल एक-दूसरे को वरमाला पहनाते हुए नजर आ रहा है. इस रोमांटिक वीडियो पर फैंस प्यार बरसा रहे हैं.

सारा खान ने अपने लेटेस्ट पोस्ट में जयमाला की झलक फैंस को दिखाई है, जिसमें वह पति कृष पाठक को वरमाला पहनाते हुए नजर आ रही हैं. वहीं दौरान कपल रोमांटिक पोज देता हुआ भी नजर आ रहा है. इस पोस्ट के साथ हार्ट इमोजी शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, यह पल. यह एहसास. दुनिया में सबसे अच्छा है.

पोस्ट पर फैंस हार्ट इमोजी के साथ रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं. जबकि एक्ट्रेस सिमरन आहूजा ने लिखा, कितने अमेजिंक है. आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो. आप दोनों के लिए खुशी हो रही है. वहीं एक फैन ने लिखा, जोड़ी को किसी की नजर ना लगे.

इससे पहले शादी की तस्वीरें सारा खान ने इंस्टाग्राम पर शेयर कीं. इन तस्वीरों में सारा और कृष पाठक एक-दूसरे में खोए नजर आ रहे हैं. तस्वीरें पोस्ट कर अभिनेत्री ने लिखा, "मांग का ये सिंदूर, सिर्फ लाल नहीं मेरे हम का नूर है।" जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि कपल ने धूमधाम से हिंदू और मुस्लिम रीति-रिवाजों से शादी की. हिंदू रीति से शादी में सारा लाल रंग के खूबसूरत लहंगे में दुल्हन बनीं और सात फेरे लिए. वहीं उन्होंने सासूमां द्वारा तैयार की गई पहाड़ी नथ और ज्वैलरी पहनीं, जिसमें वह ट्रैडिशनल ब्राइड लग रही थीं.