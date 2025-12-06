विज्ञापन

कुबूल है से सात फेरे तक... सारा खान ने दिखाई दूसरी शादी की झलक, देखें तस्वीरें

टीवी एक्ट्रेस सारा खान ने कृष पाठक के साथ अपने निकाह और हिंदू रीतिरिवाज से की गई शादी की झलक फैंस को दिखाई है.

सारा खान ने हिंदू रीतिरिवाजों से की शादी
नई दिल्ली:

टीवी एक्ट्रेस सारा खान ने हाल ही में रामायण एक्टर सुनील लहरी के बेटे कृष पाठक से शादी की है. यह एक्ट्रेस की दूसरी शादी है. इससे पहले उन्होंने एक्टर अली मर्चेंट के साथ शादी की थी. जबकि अब हिंदी और मुस्लिम रीति रिवाजों से एक्ट्रेस ने 5 दिसंबर को शादी की है. जबकि इसके बाद कपल ने अपनी फैमिली और इंडस्ट्री के दोस्तों के लिए एक वेडिंग रिसेप्शन भी रखा था, जिसकी तस्वीरें काफी वायरल हुई थीं. लेकिन अब सारा खान ने फैंस के साथ अपनी कुबूल है से सात फेरे के सफर को फैंस के साथ शेयर किया है. 

सारा खान ने शेयर की वेडिंग की फोटो

एक्ट्रेस सारा खान ने इंस्टाग्राम पर शादी की तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें उनके निकाह से लेकर हिंदू रीति रिवाज से की गई शादी की झलक देखने को मिल रही है. कैप्शन में एक्ट्रेस ने लिखा, कुबूल है से सात फेरे तक. हमारे प्यार ने अपनी स्क्रिप्ट लिखी है और हम दोनों की दुनिया ने हां कहा है. फोटो पर फैंस ने हार्ट इमोजी से रिएक्शन दिया है. 

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि सारा खान और कृष पाठक ने इसी साल अक्टूबर में कोर्ट मैरिज की थी, जिसके बाद एक्ट्रेस को काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था. दरअसल, मुस्लिम होने के चलते एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हुई थीं. हालांकि सारा खान ने इसका पूरा जवाब दिया था.

गौरतलब है कि सारा खान के ससुरजी और कोई नहीं रामायण में लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले एक्टर सुनील लहरी हैं. हालांकि सुनील लहरी का पत्नी से तलाक हो चुका है. जबकि शादी में शामिल होते हुए उन्हें नहीं देखा गया, जिसके बाद फैंस सवाल कर रहे हैं कि क्या वह इस शादी से खुश नहीं हैं. 

