VIDEO: भिखारी ने बिस्कुट लेने से किया मना तो सारा अली खान का बन गया मुंह, बोला- मैं बिस्कुट नहीं खाता

बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. लंबे समय से किसी बड़े प्रोजेक्ट में न दिखने के बावजूद सारा अक्सर पैपराजी और फैंस के कैमरों में कैद हो जाती हैं. इस बार उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोगों ने उन पर जमकर नाराजगी जताई है. कई यूजर्स ने कमेंट करते हुए पूछा- "भिखारी समझा क्या?". क्या है पूरा माजरा और आखिर क्यों हो रहीं सारा अली खान सोशल मीडिया पर ट्रोल, चलिए आपको बताते हैं.

घटना मुंबई के बांद्रा इलाके की बताई जा रही है. ‘इंस्टैंटबॉलीवुड' के इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट हुए वीडियो में सारा अपनी कार में बैठी दिखाई देती हैं. इसी दौरान सड़क पर साइकिल से जा रहे एक युवक को वह दो बिस्कुट के पैकेट देती हैं. लेकिन वह युवक पैकेट लेने से मना कर देता है. वह कहता है, "मैं बिस्कुट नहीं खाता. मेरा सीना जलता है". उसके इनकार करने पर सारा का चेहरा थोड़ा असहज नजर आता है. वह तुरंत पैप्स को 'थैंक यू' कहकर कार का दरवाजा बंद करती हैं और वहां से रवाना हो जाती हैं.

Sara Ali khan offers 10rs biscuit pack to a beggar



Beggar says that he doesn't eat biscuits



In Amritkaal , even beggars are health consciouspic.twitter.com/zqKPZKZffX — 𝕲𝖆𝖓𝖊𝖘𝖍 * (@ggganeshh) December 11, 2025

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर रिएक्शंस की बाढ़ आ गई. कई लोगों ने सारा के जेस्चर पर सवाल उठाए. एक यूजर ने लिखा, "इनको लगता है कि साइकिल चलाने वाला हर कोई गरीब होता है". दूसरे ने कमेंट किया, "सोशल मीडिया में दिखने के लिए ये सब ड्रामा करती हैं". वहीं एक ने लिखा, "लाखों कमाकर 20 रुपये का बिस्कुट देकर एहसान दिखा रही है". कई यूजर्स ने एक ही बात दोहराई- "भिखारी समझा है क्या?".

वर्कफ्रंट की बात करें तो सारा अली खान वर्ष 2025 में 'स्काईफोर्स' और 'मेट्रो इन दिनों' जैसी फिल्मों में नजर आईं. अब वह 4 मार्च 2026 को आने वाली फिल्म 'पति पत्नी और वो 2' में दिखाई देंगी. इसके अलावा उनकी एक और फिल्म ‘वन- फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' मई 2026 में रिलीज होने वाली है.