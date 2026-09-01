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तलाक की खबरों के बीच बिग बॉस 18 में एंट्री करेंगी रैपर Badshah की वाइफ ईशा रिखी, बोलीं- मेरा फोकस ट्रॉफी जीतने पर रहेगा 

ईशा रिखी जल्द ही रियलिटी शो 'बिग बॉस-18' में नजर आएंगी, अभिनेत्री ने बातचीत में बताया कि वह अपनी असली पर्सनैलिटी को दिखाने के लिए इस सीजन में आना चाहती है.

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तलाक की खबरों के बीच बिग बॉस 18 में एंट्री करेंगी रैपर Badshah की वाइफ ईशा रिखी, बोलीं- मेरा फोकस ट्रॉफी जीतने पर रहेगा 
बिग बॉस 18 में एंट्री लेंगी ईशा रिखी
नई दिल्ली:

ईशा रिखी जल्द ही रियलिटी शो 'बिग बॉस-18' में नजर आएंगी, अभिनेत्री ने आईएएनएस के साथ बातचीत में बताया कि वह अपनी असली पर्सनैलिटी को दिखाने के लिए इस सीजन में आना चाहती है. अभिनेत्री ने बताया, "दर्शक मुझे अभी तक सिर्फ एक अभिनेत्री के तौर पर ही जानते हैं. मैं चाहती हूं कि लोग जानें कि ईशा रिखी कौन हैं और मेरी पर्सनैलिटी के सभी अलग-अलग शेड्स देखें."अभिनेत्री ने आगे यह भी बताया कि वे शो में किस तरह से गेम खेलेंगी. उन्होंने कहा, "मैं असली रहूंगी क्योंकि मैं दिखावे से ज्यादा असलियत में यकीन रखती हूं. मुझे वो बनना नहीं पसंद है, जो मैं नहीं हूं. मैं शो को ईमानदारी से खेलने की कोशिश करूंगी और उम्मीद है कि इसे ईमानदारी से जीतूंगी भी."

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अभिनेत्री का मानना है कि शो में जाने के बाद उनके लिए सबसे बड़ा  चैलेंज पब्लिक जजमेंट हो सकता है. अभिनेत्री ने बताया कि वे शो में सिचुएशन को किस तरह से डील करेंगी. उन्होंने कहा, "जब मुझे लगेगा कि किसी तरह की बात को शांति से डील करना चाहिए, तो मैं उसे वैसे ही करूंगी. लेकिन जब सिचुएशन संभल नहीं रही, तो मैं जरूर सख्ती से पेश आऊंगी."आईएएनएस ने ईशा रिखी से सवाल किया, "हमने बिग बॉस को कंटेस्टेंट्स के पिछले रिश्तों को घर में लाते देखा है, जिसमें उनके एक्स-पार्टनर भी शामिल हैं. आप ऐसी सिचुएशन से कैसे निपटेंगे?" अभिनेत्री ने कहा, "जो भी होगा, देखा जाएगा. मेरे पास इसके लिए कोई प्लान या तैयारी नहीं है."

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अभिनेत्री ने बताया कि वह इस शो में अपनी मां की वजह से जा रही हैं. उन्होंने कहा, "मैं आमतौर पर अपने दोस्तों के लिए आखिर तक जाती हूं और उनके लिए स्टैंड लेती हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि शो के अंदर मेरी दोस्ती कितनी स्ट्रांग होगी. मैं अच्छा खेलने जा रही हूं और मैं अपनी मां के लिए शो जीतना चाहती हूं. तो, जाहिर है, मैं ट्रॉफी को प्रायोरिटी देने की पूरी कोशिश करूंगी."उन्होंने आगे कहा, "मैं एक इमोशनल इंसान हूं, इसलिए मुझे थोड़ा डर है कि कहीं इमोशंस या दोस्ती की वजह से मैं खुद को चोट न पहुंचा लूं, लेकिन इस बार, मेरा फोकस पक्का ट्रॉफी जीतने पर है."

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