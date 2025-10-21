बिग बॉस 19 के घर में शुरू हुई इन दो कंटेस्टेंट्स की लव स्टोरी, देख कुनिका सदानंद बोलीं- इन पलों का मजा लो

विज्ञापन

सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 19 अपने खेल और रणनीति की वजह से सुर्खियों में रहता है. शो में अब तक कई कंटेस्टेंट्स का झगड़ा भी देखने को मिल चुका है.

नई दिल्ली:

सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 19 अपने खेल और रणनीति की वजह से सुर्खियों में रहता है. शो में अब तक कई कंटेस्टेंट्स का झगड़ा भी देखने को मिल चुका है. लेकिन अब बिग बॉस 19 का घर अब रोमांस की महक से महक रहा है. शो के अंदर दो कंटेस्टेंट्स का रोमांटिक अंदाज देखने को मिल रहा है. यह कंटेस्टेंट्स कोई और वही बल्कि बसीर अली और नेहल चुडासमा हैं. जी हां, इन दोनों का सलमान खान के शो में रोमांटिक अंदाज देखने को मिला है. कलर्स टीवी चैनल ने इंस्टाग्राम पर बिग बॉस 19 से जुड़ा एक नया प्रोमो शेयर किया है, जिसमें कैप्शन लिखा है: “घर में शुरू हुए नए लव एंगल पर घरवाले दे रहे हैं अपनी राय, क्या उनकी बातों में दम है?” 

वीडियो की शुरुआत में नेहल चुडासमा के सिर को बसीर अली की गोद में रखे हुए दिखाया गया है. दोनों लॉन एरिया में आराम से बैठे हैं. तभी कुनिका सदानंद आती हैं और जोड़े को सलाह देती हैं, “ऑफ हो. मैं तुम दोनों को कह रही हूं, इन पलों का मजा लो. आगे का सोचो मत.” कुनिका का यह दोस्ताना अंदाज घर के माहौल को हल्का कर देता है.

इधर, गौरव खन्ना, प्रणीत मोरे और फरहाना भट्ट बैठकर घर की डायनामिक्स पर चर्चा कर रहे हैं. गौरव कहते हैं कि नेहल चुडासमा को बसीर अली के साथ रोमांटिक एंगल को एक हफ्ते तक जारी रखना चाहिए था. वे बोलते हैं, “मैं इसको बोल रहा था कि तुम लोगों को एक हफ्ते तक एक्टिंग जारी रखनी चाहिए. घर की डायनामिक्स थोड़ी हिल जातीं, ये क्या हो रहा है.” गौरव का मतलब है कि इससे घर में हलचल मच जाती और गेम इंटरेस्टिंग हो जाता.

फरहाना तुरंत जवाब देती हैं, “मुझे सर्वाइवल के लिए लव एंगल खेलने की जरूरत नहीं है.” उनका यह बयान बसीर अली और नेहल चुडासमा के रिश्ते पर तंज कसता लगता है. अभिषेक बजाज फरहाना की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि यह बात सही है. बाद में अभिषेक फरहाना से पूछते हैं कि क्या बसीर अली और नेहल चुडासमा सिर्फ दिखावा कर रहे हैं. फरहाना शक जताती हैं, “नहीं, मुझे बसीर की तरफ से थोड़ा फेक लग रहा है. नेहल का तो पता नहीं.”

किचन में कुनिका से बात करते हुए बसीर खुलकर बोलते हैं, “जब मैं ऐसी इंसान के साथ होता हूं जो मेरी तरह है... जो शायद थोड़ा टॉक्सिक है, एक्स्ट्रा है, थोड़ा क्रेजी है, तो मुझे पता चल जाता है कि ये बैलेंस है.” बेसर का यह कन्फेशन उनके रिश्ते की गहराई दिखाता है. घर में ये नए बदलाव फैंस को बांधे रख रहे हैं. क्या यह सच्चा प्यार है या गेम का हिस्सा? आने वाले एपिसोड में और ड्रामा देखने को मिलेगा. 

