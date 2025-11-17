विज्ञापन

कुनिका सदानंद के बेटे की फैमिली वीक में हुई एंट्री, इस कंटेस्टेंट को कहा बहू, हैरान रह गईं फरहाना भट्ट

बिग बॉस 19 का फैमिली वीक शुरू हो गया है, जिसमें पहली एंट्री कुनिका सदानंद के बेटे अयान की देखने को मिली है. 

कुनिका सदानंद के बेटे की फैमिली वीक में हुई एंट्री, इस कंटेस्टेंट को कहा बहू, हैरान रह गईं फरहाना भट्ट
कुनिका सदानंद के बेटे अयान की बिग बॉस 19 में हुई एंट्री
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 फिनाले से कुछ ही दूर है. जहां हर कंटेस्टेंट इस रेस में बने रहने के लिए जी जान लगा रहा है तो वहीं वह हफ्ता आ गया है जहां उनकी मेहनत पर इमोशन भारी पड़ते हुए नजर आएंगे. दरअसल, इस वीक बिग बॉस में फैमिली वीक दिखाया जाएगा, जिसकी शुरूआत कुनिका सदानंद के बेटे अयान लाल की एंट्री से होने वाली है. इसका प्रोमो सामने आ गया है, जिसमें वह मां से मिलने के बाद इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं. लेकिन हैरानी की बात यह है कि फरहाना भट्ट या तान्या मित्तल नहीं बल्कि अशनूर कौर को वह बहू कहती हुई नजर आ रही हैं. 

प्रोमो में हर बार की तरह इस बार भी रुकने का गेम चल रहा है, जिसके बाद अयान लाल की एंट्री होती है और वह मां कुनिका सदानंद से मिलते हुए नजर आते हैं. कुनिका बेटे को देखकर इमोशनल हो जाते हैं. इसके बाद वह घरवालों से बेटे को मिलवाती हुई नजर आती हैं. वह अशनूर से अयान को मिलवाती हैं और कहती हैं, वह 21 की हैं और तुम 26 के तो बहू बनाने के चक्कर में हूं. इसके सुनते ही फरहाना भी हैरान रह जाती हैं.

आगे गौरव खन्ना कहते हैं, जितनी भी घर की लड़कियां हैं सब रिजेक्ट और कह रही हैं अशनूर अच्छी हैं. इसे सुनने के बाद सभी हंस पड़ते हैं. अयान घरवालों से मिलकर अच्छी बातें करते हुए नजर आते हैं. वहीं घरवालों के साथ मस्ती करते हुए भी नजर आ रहे हैं. प्रोमो देखने के बाद फैंस भी काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं और एपिसोड देखने का इंतजार कर रहे हैं. 

रिपोर्ट्स की मानें तो कुनिका सदानंद के बेटे के बाद अशनूर कौर के पिता और गौरव खन्ना की वाइफ की एंट्री बिग बॉस हाउस में हो गई है. वहीं दोनों ही फरहाना भट्ट, तान्या मित्तल और अमाल मलिक से काफी नाराज नजर आ रहे हैं.  

