कुनिका सदानंद ने इस फीमेल कंटेस्टेंट की सेक्सुएलिटी पर उठाए सवाल! बोलीं- मैं फुल श्योर हूं वो लेस्बियन है

बिग बॉस 19 में हाल ही में कुनिका सदानंद का एक कॉन्ट्रोवर्शियल बयान चर्चा में आ गया है, जिसमें वह मालती चाहर की सेक्सुएलिटी पर बात करते हुए दिख रही है. 

कुनिका सदानंद ने इस फीमेल कंटेस्टेंट की सेक्सुएलिटी पर उठाए सवाल! बोलीं- मैं फुल श्योर हूं वो लेस्बियन है
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 के लेटेस्ट एपिसोड में सभी घरवाले गौरव खन्ना की कैप्टन्सी के खिलाफ हो गए क्योंकि उन्होंने वीकली राशन को ठुकराकर पूरे घरवालों को नॉमिनेट कर दिया. हालांकि इस एपिसोड में जिस चीज ने लोगों का ध्यान खींचा वह था कुनिका सदानंद का मालती चाहर की सैक्सुएलिटी पर तान्या मित्तल से बातचीत. दरअसल, स्पॉन्सर टास्क में तान्या को मालती के बिहेवियर के बारे में बात करते हुए कुनिका सदानंद के साथ देखा जा सकता है. 

तान्या  गुस्सा जाहिर करते हुए कहती हैं कि वह मालती से नाराज थीं क्योंकि टास्क के दौरान बनी चाट टेस्ट करते हुए उन्होंने उन्हें प्लेट से मारने की कोशिश की थी, जिसके लिए उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने मालती को इसके लिए डांटा. इसके बाद कुनिका तान्या के पास जाती हैं और कहती हैं कि उन्हें पूरा यकीन है कि मालती लेस्बियन हैं. 

आगे कुनिका फुसफुसाते हुए कहती हैं, "एक चीज बोलना है, तो ऐसा है ये जो मालती मैडम ना, मुझे पूरा यकीन है कि वो लेस्बियन हैं. उनके हाव-भाव और उनके बोलने का तरीका भी कुछ ऐसा ही लग रहा है. इस पर ध्यान दीजिए." इस पर तान्या हैरान रह जाती हैं और उसमें चुप्पी साध लेती हैं. 

इसके बाद कुनिका के कमेंट पर व्यअर्स उन्हें ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, कुनिका सदानंद कैजुअली मालती चाहर को नेशनल टीवी पर लेस्बियन कह रही हैं. यह शर्मनाक है. उम्र पर कमेंट तो विक्टिम मोड. पर दूसरों की सैक्सुएलिटी पर एक्सपर्ट बन जाती है. यह एम्पावरमेंट है. इंसिक्योरिटी. 

गौरतलब है कि इस हफ्ते वीकेंड का वार पर सलमान खान नहीं रोहित शेट्टी शो को होस्ट करते हुए नजर आएंगे, जिसकी झलक प्रोमो में देखने को मिल गई है. 

