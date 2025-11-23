विज्ञापन

संजय दत्त सेट पर मेरा हाथ पकड़ते थे या गले लगाते...बिग बॉस 19 से बाहर होते ही संजू बाबा पर क्या बोलीं कुनिका सदानंद

बिग बॉस हाउस में फैमिली वीक के दौरान कुनिका को बाहर होते देख सभी हैरान रह गए थे. शो से निकलने के बाद वो लगातार अपने पुराने दिनों की यादें ताजा कर रही हैं.

संजू बाबा के फैन थीं कुनिका सदानंद
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19' से हाल ही में एविक्ट हुईं एक्ट्रेस कुनिका सदानंद इन दिनों अपने इंटरव्यूज को लेकर चर्चा में हैं. शो से बाहर आने के बाद उन्होंने एक ताजा बातचीत में संजय दत्त के साथ काम करने के अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और बताया कि उस जमाने में वो भी संजय की दीवानी थीं. कुनिका ने बताया कि उन्होंने संजय दत्त के साथ ‘गुमराह', ‘थानेदार' जैसी कई फिल्मों में काम किया. उस दौर में लड़कियां संजय को देखने और उन्हें छूने तक के लिए पागल रहती थीं. 

कुनिका ने हंसते हुए कहा, “मैं भी उनमें से एक थी. जब संजय सेट पर मेरा हाथ पकड़ते थे या गले लगा लेते थे, बस उसी पल में मैं खुशी से झूम उठती थी. उस समय सेल्फी का जमाना नहीं था, वरना मेरे पास उनकी सैकड़ों तस्वीरें होतीं.”

उन्होंने संजय दत्त की तारीफ करते हुए कहा, “संजू उस वक्त बेहद हैंडसम थे और आज भी हैं. लोग उनके बॉडी काउंट की बात करते हैं, लेकिन कोई उनकी जिंदगी की जद्दोजहद और संघर्ष को नहीं देखता. वो एक सच्चे जेंटलमैन और चार्मिंग इंसान हैं.”

बिग बॉस हाउस में फैमिली वीक के दौरान कुनिका को बाहर होते देख सभी हैरान रह गए थे. शो से निकलने के बाद वो लगातार अपने पुराने दिनों की यादें ताजा कर रही हैं और फैंस को उनके और संजय दत्त के उस सुनहरे दौर की झलक दिखा रही हैं. कुनिका की यह बेबाक बातचीत फैंस को पुराने बॉलीवुड के उस रोमांचक समय में ले जा रही है जब संजय दत्त लड़कियों के दिलों पर राज करते थे.

