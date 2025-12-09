बिग बॉस के कंटेस्टेंट रहे इस टीवी एक्टर की कार का हुआ एक्सिडेंट, बुरी तरह डैमेज हुई लग्जरी कार

Kumkum Bhagya Actor Zeeshan Khan Road Accident: टीवी सीरियल कुमकुम भाग्य और बिग बॉस ओटीटी में नजर आ चुके एक्टर जीशान खान रविवार (8 दिसंबर) रात मुंबई के वर्सोवा में एक गंभीर सड़क हादसे का शिकार हो गए. अच्छी बात यह रही कि खुद जीशान पूरी तरह सुरक्षित हैं लेकिन उनकी काली लग्जरी कार बुरी तरह डैमेज हो गई. हादसा 8 दिसंबर 2024 की रात करीब 8:30 बजे हुआ. जानकारी के मुताबिक जीशान की कार की सामने से आ रही एक ग्रे कलर की गाड़ी से जोरदार टक्कर हुई.

टक्कर इतनी तेज थी कि कार के दोनों एयरबैग खुल गए और आगे का हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया. हादसे के तुरंत बाद जीशान ने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. अभी यह साफ नहीं है कि दूसरी गाड़ी का ड्राइवर कौन था और पुलिस ने उसकी ओर से कोई कार्रवाई की या नहीं.

जीशान खान ने साल 2019 से 2021 तक जी टीवी के पॉपुलर शो कुमकुम भाग्य में आर्यन खन्ना का किरदार निभाकर घर-घर में पहचान बनाई थी. इसके अलावा वे स्टार प्लस के शो “कुछ तो है तेरे मेरे दरमियान”, सोनी टीवी के “परवरिश सीजन 2”, नागिन और बिग बॉस ओटीटी सीजन-1 में भी नजर आ चुके हैं.

फिलहाल जीशान एक्टिवली म्यूजिक वीडियोज और डिजिटल प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं. हादसे के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट नहीं किया है, लेकिन उनके करीबियों ने बताया कि वे पूरी तरह ठीक हैं और सिर्फ हल्का सदमा लगा है.