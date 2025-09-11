विज्ञापन

'धोतियां खुल जाएंगी...', कुनिका सदानंद पर भड़के कुमार सानू के बेटे जान, कहा- 'उन्होंने शादीशुदा मर्दों के साथ...

सिनेमा की दिग्गज एक्ट्रेस कुनिका सदानंद इस वक्त सलमान खान के मोस्ट पॉपुलर टीवी रियलिटी शो बिग बॉस के 19वें सीजन में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रही है. वह इस सीजन की सबसे सीनियर कंटेस्टेंट हैं.

कुनिका को कुमार सानू के बेटे ने सुनाई खरी खोटी
नई दिल्ली:

सिनेमा की दिग्गज एक्ट्रेस कुनिका सदानंद इस वक्त सलमान खान के मोस्ट पॉपुलर टीवी रियलिटी शो बिग बॉस के 19वें सीजन में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रही है. वह इस सीजन की सबसे सीनियर कंटेस्टेंट हैं. कुनिका बिग बॉस 19 के घर में है और उनके पुराने इंटरव्यू बाहर बवाल मचा रहे हैं. कुनिका के इस पुराने इंटरव्यू ने लोगों को हैरानी में डाल दिया है. उन्होंने बॉलीवुड में बलात्कार को लेकर बड़ी बातें कही थीं, जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुकी हैं. कुनिका ने कहा था कि बॉलीवुड में एक्ट्रेस का बलात्कार नहीं होता, क्योंकि खुद एक्ट्रेस निर्माता-निर्देशक को ऐसा हिंट देती हैं, जिससे वो समझ जाते हैं. ऐसे में सिंगर कुमार सानू के बेटे ने उन्हें जमकर घेरा है.
 

एक्ट्रेस ने क्या-क्या कहा था?

एक इंटरव्यू में कुनिका ने कहा, 'मैं ऐसा समझती हूं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बलात्कार नहीं होता है, क्योंकि लड़की की तरफ से ही कोई इशारा होता है. मान लो जैसे मैं आपके पास काम के लिए आई और कहा, हैलो सर, मैं आपके साथ काम करना चाहती हूं, कोई अच्छा रोल हो तो बताएं'. ये नॉर्मल बात हुई. अब काम मांगने का दूसरा तरीका क्या होता है? इस पर कुनिका ने कहा, अगर लड़की ऐसे-वैसे नैन नक्श करने लगे'. फिर जब होस्ट ने बताया कि उन्होंने कुछ एक्ट्रेसेस को निर्देशकों के कॉलर ठीक करते देखा है तो इस पर कुनिका कहती हैं, 'अगर कोई एक्ट्रेस डायरेक्टर के परफ्यूम की तारीफ कर दे तो वह उसे पास आकर सूंघने को कह देंगे'.

कुमार सानू के बेटे का जवाब

इस वायरल वीडियो पर कुमार सानू के बेटे जान कुमार सानू ने लिखा है, 'इन्होंने खुद अपने पूरे करियर में ऐसा किया है, और वो भी शादीशुदा मर्दों के साथ, और उन सबके साथ जिन्हें वह हाथ लगा सकती थीं, ज्यादा मुंह नहीं खोलना है, नहीं तो बहुत राज खुलेंगे'. गौरतलब है कि कुनिका और कुमार सानू छह साल तक रिलेशनशिप में रह चुके हैं. इसी इंटरव्यू में कुनिका ने बताया कि उन्होंने काम के लिए कभी किसी से कोई समझौता नहीं किया. कुनिका ने यह भी बताया था कि वह शादीशुदा निर्देशक के प्यार में पड़ गई थीं, लेकिन कभी काम के लिए समझौता नहीं किया.

