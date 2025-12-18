धुरंधर का डर नहीं, इस वजह से आगे बढ़ी इक्कीस की रिलीज डेट, अमिताभ बच्चन ने नाती के सपोर्ट में किया पोस्ट

विज्ञापन

अगस्त्य नंदा की आने वाली फिल्म ‘इक्कीस’ को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई थी, जब इसकी रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया. पहले माना जा रहा था कि यह फैसला धुरंधर की मजबूत कमाई को देखते हुए लिया गया है, लेकिन अब इस पर खुद अमिताभ बच्चन ने चुप्पी तोड़ी है.

अमिताभ बच्चन ने बताया क्यों टली इक्कीस की रिलीज डेट
हाल ही में अगस्त्य नंदा की आने वाली फिल्म ‘इक्कीस' को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई थी, जब इसकी रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया. पहले माना जा रहा था कि यह फैसला बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर की मजबूत कमाई को देखते हुए लिया गया है, लेकिन अब इस पर खुद अमिताभ बच्चन ने चुप्पी तोड़ी है. बिग बी ने अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए फिल्म की रिलीज डेट बदलने की वजह बताई. उन्होंने अपने खास अंदाज में लिखा कि फिल्म पहले 25 तारीख को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसे 1 जनवरी 2026 को लाया जाएगा. इसके पीछे वजह बताते हुए उन्होंने मजाकिया लहजे में ज्योतिष शास्त्र का जिक्र किया और कहा कि कुछ जानकारों ने इसे शुभ बताया, इसलिए मेकर्स ने आगे बढ़ने का फैसला किया.

इस पोस्ट के साथ अमिताभ बच्चन ने एक तस्वीर भी साझा की, जिसमें वे फिल्म ‘इक्कीस' को प्रमोट करते नजर आ रहे हैं. फोटो में बिग बी हाथ में एक टी-शर्ट पकड़े हुए दिखाई देते हैं, जिस पर फिल्म का नाम लिखा हुआ है, और उनके सामने फैंस खड़े नजर आते हैं. इससे पहले ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने भी इस बदलाव को लेकर जानकारी दी थी. उन्होंने एक्स पर नया पोस्टर शेयर करते हुए लिखा था कि निर्माता दिनेश विजन ने बॉक्स ऑफिस रणनीति के तहत फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ाया है. उनका मानना था कि मौजूदा फिल्मों की शानदार कमाई और आने वाली बड़ी हॉलीवुड रिलीज को देखते हुए यह एक समझदारी भरा कदम है.

तरण आदर्श ने यह भी याद दिलाया कि इससे पहले भी दिनेश विजन ऐसी रणनीति अपना चुके हैं, जिसका फायदा उनकी फिल्मों को मिला है. इस बार भी ‘इक्कीस' को बिना किसी बड़े टकराव के बेहतर प्रदर्शन का मौका देने के लिए नया साल चुना गया है. खास बात यह है कि ‘इक्कीस' दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म बताई जा रही है. फिल्म में उन्होंने अगस्त्य नंदा के पिता की भूमिका निभाई है. इतना ही नहीं, इस फिल्म के लिए धर्मेंद्र द्वारा लिखी गई एक कविता की झलक भी ट्रेलर में देखने को मिली थी, जिसने दर्शकों को भावुक कर दिया. अब फिल्म 1 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी और फैंस को इससे काफी उम्मीदें हैं.

