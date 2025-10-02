करियर के लिए तोड़ी सगाई, छोड़ा सच्चा प्यार, 38 की उम्र में आम्रपाली दुबे को अब हो रहा है इस बात का पछतावा

भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री आम्रपाली दुबे का नाम हर तरफ छाया रहता है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन से की थी. अब वह भोजपुरी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस में से एक हैं. फिल्मों के अलावा उनकी निजी जिंदगी भी चर्चा में रहती है. आम्रपाली अभी तक अविवाहित हैं, और हाल ही में उन्होंने अपनी लव लाइफ को लेकर खुलकर बात की. सिद्धार्थ कनन को दिए एक इंटरव्यू में आम्रपाली ने बताया कि पांच साल पहले वह एक रिश्ते में थीं. उनका पूर्व प्रेमी टीवी इंडस्ट्री से था, जो कोई अभिनेता नहीं, बल्कि एक टेक्निशियन था. उनकी सगाई भी हो चुकी थी, लेकिन उस समय आम्रपाली अपने करियर पर ध्यान दे रही थीं, जबकि वह शादी करना चाहता था.

आम्रपाली ने कहा, "वह एक अच्छा इंसान था, लेकिन मैंने शादी नहीं की. आज मुझे उस फैसले पर पछतावा होता है." उन्होंने यह भी बताया कि उनके पूर्व प्रेमी की अब शादी हो चुकी है और वह अपनी वैवाहिक जिंदगी में खुश है. आम्रपाली ने शादी के कॉन्सेप्ट पर भी अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि उन्हें अपने माता-पिता को छोड़कर किसी और के घर जाने का विचार समझ नहीं आता. वह अपने माता-पिता की देखभाल के लिए हमेशा उनके साथ रहना चाहती हैं.

आम्रपाली ने भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के साथ अपने रिश्ते की अफवाहों पर भी सफाई दी. उन्होंने कहा, "हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं. निरहुआ शादीशुदा हैं और अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं." निरहुआ ने भी एक इंटरव्यू में स्पष्ट किया कि आम्रपाली उनकी लकी चार्म हैं, क्योंकि दोनों ने साथ में कई हिट फिल्में दी हैं. हालांकि, अफवाहों के कारण उन्होंने सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के साथ तस्वीरें शेयर करना कम कर दिया है. अब फैंस को आम्रपाली की शादी का इंतजार है, और देखना यह है कि वह कब अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू करती हैं.