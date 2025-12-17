50 डिग्री की चिलचिलाती रेत...रामायण के इस सीन के बाद लक्ष्मण के पैर में उठ गए थे फफोले

रामानंद सागर के डायरेक्शन में बने क्लासिक टीवी सीरियल ‘रामायण' आज भी लाखों लोगों के लिए बेहद खास है. इसमें भगवान राम का किरदार अरुण गोविल ने निभाया था. वहीं लक्ष्मण का किरदार सुनील लहरी ने इतनी सहजता से खेला कि दर्शक उन्हें आज भी उसी नजर से देखते हैं. हाल ही में सुनील लहरी ने शूटिंग के उन चैलेंजेस को याद किया, जो केवट वाले प्रसंग से जुड़े थे.

सुनील लहरी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि इस सीरियल की शूटिंग उन सभी के लिए कितनी चैलेंजिंग रही है. खासकर केवट का वह प्रसंग, जहां राम, सीता और लक्ष्मण नदी पार करते हैं. उस दौरान मौसम बेहद गर्म था और तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था.

कलाकारों को डायरेक्टर रामानंद सागर की इच्छा के मुताबिक चिलचिलाती धूप में गर्म रेत पर नंगे पैर चलना पड़ा. सुनील ने बताया कि उन्होंने खड़ाऊं पहनने की गुजारिश की थी, लेकिन सागर साहब ने इनकार कर दिया क्योंकि इससे सीन में असल भाव नहीं आ पाते. नतीजा यह हुआ कि शूटिंग पूरी होने के बाद सभी के पैरों में बड़े-बड़े छाले पड़ गए. दर्द इतना था कि सामान्य चप्पल या जूते भी पहनना मुश्किल हो रहा था.

सुनील लहरी ने वीडियो में कहा कि ऐसे कष्टों के बावजूद दर्शकों का प्यार और आदर सब कुछ भुला देता है. उन्होंने कैप्शन में लिखा कि रामायण की शूटिंग में कई दर्दनाक हादसे हुए, लेकिन बिना कष्ट के सुख नहीं मिलता.

इससे पहले सुनील ने इसी प्रसंग से जुड़ा एक और किस्सा बताया था. नर्मदा नदी में शूटिंग के दौरान पूरे दिन कड़ी धूप में काम करने के बाद सभी ने ढेर सारा पानी पिया, लेकिन वहां बाथरूम की कोई सुविधा नहीं थी, जिससे काफी परेशानी हुई.