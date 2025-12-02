Bigg Boss 19: अकेले में कजरारे कजरारे पर डांस करती दिखीं तान्या मित्तल, लोग बोले- संस्कार कहां गए?

बिग बॉस 19 अब पूरे जोर-शोर से आगे बढ़ रहा है. फिनाले नजदीक है और कंटेस्टेंट्स में इसे लेकर घबराहट और एक्साइटमेंट दोनों बराबर है. दूसरों का तो पता नहीं लेकिन तान्या मित्तल अपनी खुशी फुल स्टाइल में दिखा रही हैं. नाच रही हैं...गा रही हैं और झूम रही हैं. दरअसल तान्या का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में तान्या मित्तल ऐश्वर्या राय के गाने कजरारे कजरारे पर डांस करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में आप देखेंगे कि वह अकेले बस कैमरे को देखते हुए डांस कर रही हैं और वहां उनके आस-पास कोई भी नहीं था.

वीडियो देख कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं तान्या फिनाले के लिए अपने डांस की प्रैक्टिस कर रही हों. सोशल मीडिया पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं. एक फैन ने बिग बॉस को 'द तान्या मित्तल शो' कह डाला. एक ने लिखा, एंटरटेनमेंट क्वीन. एक ने कमेंट किया, तान्या विनर बनना डिजर्व करती हैं. एक ने लिखा, संस्कार कहां गए? एक ने तारीफ में कहा, मेहनत की है लड़की ने, ट्रॉफी डिजर्व करती है.

देखें तान्या मित्तल का डांस वीडियो-

बिग बॉस 19 का विनर कौन होगा?

बिग बॉस 19 के आखिरी हफ्ते में अब तान्या मित्तल, अमाल मलिक, गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, मालती चहर और फरहाना भट्ट हैं. इनमें से मालती को हटा लिया जाए तो सभी के चांसेस बराबर ही लग रहे हैं. हालांकि घरवाले पहले ही गौरव खन्ना को विनर मान चुके हैं लेकिन ऐन वक्त पर कुछ भी हो सकता है. आखिर फैसला तो जनता के हाथ में ही है. वोटिंग के आधार पर कोई भी विनर एक सरप्राइज एलिमेंट के साथ दर्शकों को हैरान कर सकता है.