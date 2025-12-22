सलमान खान के बर्थडे सरप्राइज में सुनील ग्रोवर बने भाईजान, बॉडीगार्ड शेरा ने पीटा माथा, बोले- माफ कर भाई 

सुनील ग्रोवर को आप द ग्रेट इंडियन कपिल शो में एस एस राजामौली, शाहरुख खान और सलमान खान जैसे स्टार्स की मिमिक्री करते हुए देखा होगा. लेकिन हाल ही में उन्होंने सलमान खान के लिए उनके बर्थडे सरप्राइज पर उन्हीं की मिमिक्री की, जिसके कारण बॉडीगार्ड शेरा ने भी माथा पीट लिया. दरअसल, सलमान खान 27 दिसंबर को अपना 60वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं, जिसके चलते उन्होंने फैंस को सरप्राइज देते हुए एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें वह अपने ब्रांड बींग ह्यूमन में 25 से 27 दिसंबर तक 50 प्रतिशत ऑफ की जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं. लेकिन वीडियो में लाइमलाइट सुनील ग्रोवर अपनी मिमिक्री से ले जाते हैं.

सलमान खान ने दिया बर्थडे सरप्राइज

वीडियो की शुरू में बॉडीगार्ड शेरा एक बड़ा सा केक लेकर आते हैं, जिसके बाद सुनील ग्रोवर सलमान खान के लुक में केक के कटआउट के ऊपर चढ़ जाते हैं. वहीं शेरा अपना माथा पीटते हुए दिखते हैं. आगे सुनील ग्रोवर भाईजान का फेमस डायलॉग कहते हैं, नमस्कार, आदाब सत्श्रीअकाल. मैं दिल में आता हूं समझ में नहीं. मैं केक में भी आता हूं फेक में भी आता हूं.

ये भी पढ़ें- अमिताभ बच्चन के इस हमशक्ल के आगे खुद अमिताभ बच्चन भी हैं फेल, KBC में पहुंचा तो बिग बी के पास भी नहीं थे शब्द

शेरा का सुनील ग्रोवर को देख ऐसा था रिएक्शन

इसे सुनते ही शेरा कहते हैं, मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आते हो. इसके बाद भाईजान की एंट्री होती है और सुनील ग्रोवर को देख मुस्कुराते हुए नजर आते हैं. वहीं सुनील ग्रोवर कहते हैं, मुझे ये सब बिस्कुल पसंद नहीं है. इस पर भाईजान की हंसी छूट जाती है. वीडियो को शेयर करते हुए सलमान खान ने लिखा, कुछ सेलिब्रेशन प्लान्ड नहीं होते. यह महसूस किए जाते हैं. केक फेक. बर्थडे रियल है.

इस वीडियो पर फैंस एडवांस में सलमान खान को बर्थडे की बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि 27 दिसंबर को सलमान खान 60 साल के हो जाएंगे. वहीं इस वीडियो को देखने के बाद फैंस की हंसी भी छूट रही है और वह इसकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं.