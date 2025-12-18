विज्ञापन

कबूतर नहीं 'चिड़िया' की मदद से शुरू हुई प्रियंका चोपड़ा-निक जोनास की लव स्टोरी, कहानी सुन कपिल शर्मा का छल्का दर्द

प्रियंका चोपड़ा का सफर बरेली से शुरू होते हुए बॉलीवुड तक पहुंचा और आज वे हॉलीवुड तक सिक्का जमाए हुए हैं. लेकिन कपिल शर्मा के शो में देसी गर्ल ने बताया कि कैसे एक चिड़िया ने उनकी जिंदगी ही बदल दी.

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास की दिलचस्प प्रेम कहानी
  • प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड में फिल्में और वेब सीरीज कर रही हैं
  • एसएस राजामौली की फिल्म वाराणसी में भी नजर आएंगी प्रियंका चोपड़ा
  • प्रियंका चोपड़ा ने बताया कैसे हुई निक जोनास से मुलाकात
प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड से होते हुए हॉलीवुड पहुंच चुकी हैं. वहां वे सिर्फ फिल्में ही नहीं बल्कि वेब सीरीज भी कर रही हैं और देसी गर्ल का जलवा फैन्स के सिर चढ़कर बोल रहा है. यही नहीं वह बाहुबली फेम डायरेक्टर एसएस राजामौली की अगली फिल्म 'वाराणसी' में भी नजर आएंगी. लेकिन इन दिनों वह वाराणसी के अलावा कपिल शर्मा के शो की वजह से भी चर्चा में हैं. ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा जोनास नेटफ्लिक्स के पॉपुलर शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के चौथे सीजन की पहली गेस्ट बनकर धमाल मचाने वाली हैं. शो का प्रोमो रिलीज हो चुका है, जिसमें प्रियंका ने अपनी और निक जोनास की लव स्टोरी का मजेदार किस्सा सुनाया. प्रियंका ने बताया कि निक से उनकी पहली मुलाकात ट्विटर (अब एक्स) पर ही हुई थी. यह सुनकर कपिल शर्मा ने अपना क्लासिक तंज कसा, जिससे स्टूडियो में हंसी के ठहाके गूंज गए. कपिल शर्मा के शो का आगाज 20 दिसंबर को होगा.

निक जोनास ने कैसे जीता प्रियंका चोपड़ा का दिल?
'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के प्रोमो में प्रियंका स्टेज पर ग्रैंड एंट्री करती नजर आ रही हैं. बातचीत के दौरान कपिल मजाक में पूछते हैं, 'निक जोनास से पहली मुलाकात कैसे हुई? कबूतर से मैसेज आया था क्या?' प्रियंका हंसते हुए जवाब देती हैं, 'कबूतर नहीं, लेकिन ट्विटर की जो चिड़िया है उससे...' यह सुनते ही कपिल बोल पड़ते हैं, 'ट्विटर पर हम भी तो हैं, लेकिन हम पर तो केस हो गए, सजन परदेस हो गए.'

ऐसे आगे बढ़ा प्रियंका-निक का रिश्ता?
प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास की लव स्टोरी सोशल मीडिया से शुरू हुई. असल में निक ने प्रियंका को ट्विटर पर डीएम किया था, जिसके बाद दोनों की चैटिंग शुरू हुई और फिर रियल मीटिंग. 2018 में दोनों की शादी ने सुर्खियां बटोरीं. प्रियंका-निक की शादी जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में हुई थी. दोनों सुपरस्टार 2022 में मालती के माता-पिता बने.

कब से आएगा कपिल शर्मा का 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का चौथा सीजन 
'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का चौथा सीजन 20 दिसंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा. प्रियंका पहले एपिसोड में अपनी अपकमिंग फिल्म 'वाराणसी' का प्रमोशन भी करेंगी, जो एसएस राजामौली डायरेक्टेड है और महेश बाबू के साथ है. शो में कपिल के कई नए अवतार देखने को मिलेंगे.

