एक-दूसरे के बॉयफ्रेंड को डेट कर चुकी हैं काजोल और ट्विंकल, नाम बताने पर दिया ऐसा रिएक्शन

काजोल और ट्विंकल खन्ना का शो 'टू मच' हर हफ्ते नई खुलासों और दोनों होस्ट्स की बेबाक बातों से चर्चा में रहता है. इस शो हर हफ्ते नए सितारे आते हैं, जो अपने करियर के साथ-साथ पर्सनल लाइफ के बारे में भी खुलासे करते हैं. इतना ही नहीं 'टू मच' की होस्ट काजोल और ट्विंकल खन्ना भी अपने बारे में कई मजेदार खुलासे करती रहती हैं. लेटेस्ट एपिसोड में गेस्ट बने कृति सेनन और विक्की कौशल. 'एग्री या डिसएग्री' राउंड में ट्विंकल ने बड़ा राज खोला करते हुए बताया कि वो और काजोल का एक एक्स बॉयफ्रेंड कॉमन है!

दरअसल सवाल था कि “बेस्ट फ्रेंड्स को एक-दूसरे के एक्स को डेट नहीं करना चाहिए.” ट्विंकल ने फटाफट सहमति जताई और बोलीं, “मेरे लिए दोस्त किसी भी मर्द से ज्यादा जरूरी हैं. वो तो कहीं भी मिल जाएगा.” फिर काजोल की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, “हमारा एक एक्स कॉमन है, लेकिन नाम नहीं बता सकती.” काजोल शरमा गईं और चिल्लाईं, “चुप रहो, मैं विनती करती हूं!” सेट पर सब हंस पड़े. फिर बात प्यार पर आई. कृति ने खुलकर बताया, “मैं हताश रोमांटिक हूं. जो भी है, इंडस्ट्री से बाहर का है, ये अच्छी बात है. मुझे प्यार पसंद है, लव स्टोरी पसंद है, जो आजकल कम बन रही हैं.”

ट्विंकल ने सवाल उठाया, “क्या शादी में एक्सपायरी डेट और रिन्यूअल का ऑप्शन होना चाहिए?” कृति, विक्की और ट्विंकल रेड जोन में खड़े होकर ना कहा. ट्विंकल बोलीं, “नहीं, ये शादी है, वॉशिंग मशीन नहीं!” लेकिन काजोल ग्रीन जोन में चली गईं और बोलीं, “हां, बिल्कुल. कौन गारंटी देता है कि सही इंसान सही वक्त पर मिलेगा? रिन्यूअल हो तो कोई लंबे समय तक दुख नहीं झेलेगा.” उन्होंने ट्विंकल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश भी की.

फिर सवाल में पूछा गया कि “पैसे से खुशी खरीदी जा सकती है.” ट्विंकल-विक्की ग्रीन जोन में, काजोल रेड में. काजोल बोलीं, “नहीं, ज्यादा पैसा तो खुशी के रास्ते में रुकावट बन जाता है, असली खुशी को सुन्न कर देता है.” कृति ने मुस्कुराते हुए कहा, पैसा कुछ हद तक खुशी जरूर ला सकता है. शो की ये मजेदार बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.