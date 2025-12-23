नुपुर सेनन और स्टेबिन बेन की शादी तय, 11 जनवरी को इस शहर में होगी कृति सेनन की बहन की प्राइवेट वेडिंग

एक्ट्रेस और सिंगर नूपुर सेनन और मशहूर गायक स्टेबिन बेन की शादी को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार चर्चाएं चल रही हैं. अब इस मामले में एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें उनकी शादी से जुड़ी अहम जानकारी दी गई है. रिपोर्ट के मुताबिक, नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन 11 जनवरी को उदयपुर में शादी करने जा रहे हैं. यह शादी बेहद निजी और सीमित मेहमानों के बीच होगी. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह एक क्लोज-निट वेडिंग होगी, जिसमें सिर्फ परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त ही शामिल होंगे. शादी के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए जाएंगे.

रिपोर्ट से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि पहले जो तारीखें सामने आ रही थीं, वे सही नहीं थीं. परिवार ने अब 11 जनवरी को शादी की तारीख तय की है और शादी से जुड़े कार्यक्रम तीन दिनों तक चलेंगे. सूत्र ने यह भी बताया कि नूपुर और स्टेबिन दोनों ही अपनी शादी को निजी रखना चाहते हैं. वे नहीं चाहते कि यह एक बड़ा इंडस्ट्री इवेंट बने, बल्कि यह उनके परिवार और करीबी दोस्तों के साथ मनाया जाने वाला खास मौका होगा.

वहीं, पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, शादी के बाद कपल 13 जनवरी को मुंबई में एक रिसेप्शन देगा. इस रिसेप्शन में फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े दोस्त और सहयोगी शामिल होंगे. मुंबई रिसेप्शन को इंडस्ट्री के लिए रखा गया है, जहां उनके दोस्त और सहकर्मी नवविवाहित जोड़े को शुभकामनाएं देंगे. नूपुर सेनन की बहन और अभिनेत्री कृति सेनन भी इस शादी में अहम भूमिका निभा रही हैं. बताया जा रहा है कि कृति ने अपनी शूटिंग से समय निकालकर शादी की तैयारियों में हाथ बंटाया है और वह पूरे समारोह के दौरान मौजूद रहेंगी.

हालांकि नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन ने अब तक अपने रिश्ते या शादी को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन दोनों को कई बार इंडस्ट्री पार्टियों और इवेंट्स में साथ देखा गया है. वे कृति सेनन के साथ छुट्टियों पर भी जा चुके हैं. इससे पहले एक इंटरव्यू में स्टेबिन बेन ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर कहा था कि उन्होंने अभी कुछ भी घोषित नहीं किया है और वह फिलहाल सिंगल हैं. उन्होंने अफवाहों पर ज्यादा ध्यान न देने की बात भी कही थी. इसके बावजूद, नूपुर और स्टेबिन की शादी को लेकर फैंस में उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है और सभी को आधिकारिक घोषणा का इंतजार है.