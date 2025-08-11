विज्ञापन

जब एक होटल में फंस गई थीं जैस्मिन भसीन, कास्टिंग के नाम पर हुआ ऐसे, एक्ट्रेस ने शेयर किया हैरान करने वाला एक्सपीरियंस

टीवी एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन ने अपने करियर के शुरुआती दिनों की एक दर्दनाक घटना बताई है. उन्होंने बताया कि ऑडिशन के बहाने एक डायरेक्टर ने उन्हें होटल के कमरे में बंद कर गलत तरीके से छूने की कोशिश की.

Read Time: 3 mins
Share
जब एक होटल में फंस गई थीं जैस्मिन भसीन, कास्टिंग के नाम पर हुआ ऐसे, एक्ट्रेस ने शेयर किया हैरान करने वाला एक्सपीरियंस
कास्टिंग के नाम पर जैस्मिन भसीन के साथ हो चुकी है भद्दी हरकत
नई दिल्ली:

ग्लैमर से जुड़ी इंडस्ट्री हमेशा से ही कास्टिंग काउच के आरोपों से घिरी रही है. जैस्मिन भसीन ने भी इस सिलसिले में एक किस्सा शेयर किया है. टीवी एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन ने अपने करियर के शुरुआती दिनों की एक दर्दनाक घटना बताई है. उन्होंने बताया कि ऑडिशन के बहाने एक डायरेक्टर ने उन्हें होटल के कमरे में बंद कर गलत तरीके से छूने की कोशिश की. इस घटना ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया और उन्होंने तय कर लिया कि कभी भी होटल के कमरे में मीटिंग नहीं करेंगी. जैस्मिन ने नए कलाकारों को नकली कास्टिंग कॉल से सावधान रहने की सलाह दी है. जो लड़कियों को फंसाने का जरिया बनती हैं.

ये भी पढ़ें: 74 साल की उम्र में भी रजनीकांत का जलवा बरकरार,'कुली' देखने के लिए इस कंपनी ने दी अपने कर्मचारियों को छुट्टी

होटल में हुई हैरान करने वाली घटना
‘द हिमांशु मेहता शो' में जैस्मिन ने बताया कि करियर के शुरुआती दिनों में वो जुहू के एक होटल में ऑडिशन के लिए गई थीं. लॉबी में कई लड़कियां और कोऑर्डिनेटर्स मौजूद थे. जब वो अंदर पहुंचीं, तो देखा कि एक व्यक्ति ड्रिंक करते हुए उन्हें सीन करने के लिए कह रहा था. जबकि कोऑर्डिनेटर कमरे से बाहर चला गया. उन्होंने बताया, “मैंने कहा कि मैं तैयार होकर कल आऊंगी, लेकिन उसने जोर दिया कि अभी करना होगा. मैंने सीन किया तो उसने कहा, ‘ऐसे नहीं.' फिर उसने कहा, खड़े होकर करो, जैसे प्रेमी जा रहा हो और तुम्हें रोकना हो.”

जैस्मिन ने आगे कहा, “उसने दरवाजा लॉक किया और गलत हरकत करने की कोशिश की. लेकिन मैंने तुरंत समझदारी दिखाई और वहां से भाग निकली. उसी दिन मैंने ठान लिया कि होटल रूम में कभी मीटिंग नहीं करूंगी.”

कास्टिंग काउच पर चेतावनी
जैस्मिन का कहना है कि इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच का कल्चर मौजूद है. लेकिन कई बार जो लोग कास्टिंग कॉल का दावा करते हैं. वो असली कास्टिंग डायरेक्टर नहीं होते. वो सिर्फ अपने फायदे के लिए ये जाल बिछाते हैं. उन्होंने नए कलाकारों को चेतावनी देते हुए कहा, “ऐसे फेक कॉल से बचें, खासकर जब लोकेशन होटल का कमरा या प्राइवेट जगह हो.” वर्क फ्रंट की बात करें तो जैस्मिन हाल ही में रियलिटी शो The Traitors में नजर आई थीं, जिसे करण जौहर होस्ट कर रहे थे. शो में करण कुंद्रा, जन्नत जुबैर, अंशुला कपूर, सूफी मोतीवाला और अपूर्वा भी प्रतियोगी थे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Jasmin Bhasin, Actress Jasmin Bhasin, TV Actress Jasmin Bhasin, Jasmin Bhasin Shows, Casting Couch
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com